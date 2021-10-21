Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении

Верховная Рада поддержала выводы и предложения к проекту закона о государственном бюджете Украины на 2022.

Рада поддержала госбюджет на 2022 год в первом чтении
Фото: korrespondent.net

Документ поддержали 264 народных депутата.

Согласно Регламента Рады, после принятия выводов проект закона о государственном бюджете на следующий год считается принятым в первом чтении.

Предыстория

По его словам, общий ресурс бюджета-2022 составляет 1465,7 млрд грн (+161,7 млрд грн до 2021 года). Ресурс на национальную безопасность и оборону составляет 319,4 млрд грн, или 5,95% ВВП.

Министр добавил, что впервые с 2017 года правительство планирует увеличить стипендии студентам и предоставить равные возможности для каждого ребенка получить качественное образование.

Ранее «Минфин» писал, что у правительства будет несколько «железных» поводов основательно перекроить проект бюджета ко второму чтению. Во-первых, нынешняя его редакция версталась на устаревших макропоказателях. Например, акутальная цена на газ в четыре раза выше, чем в исходных макро расчетах.

Кроме того, разработчики бюджета не учли текущие инфляционные тренды. «В частности, в основе бюджета-2022 заложен прогноз ВВП на уровне 5,37 трлн грн. В то же время прогноз НБУ за июль говорит, что валовой продукт в следующем году будет, как минимум, на 100 млрд грн больше — 5,49 трлн грн», — отмечает в комментарии к документу проект CASE Украина «Цена государства». А это значит, что поступления от основных налогов сейчас сильно занижены.

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