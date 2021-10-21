Инвестиции в космос: в 2021 частные вложения превысили $10 миллиардов — исследование

Частные инвестиции в космические компании превысили $ 10 млрд с начала года. Об этом свидетельствуют данные исследовательской компании Space Capital, передает Интерфакс-Украина .

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Инвестиции побили рекорд 2020 года

Частные инвестиции в компании космической отрасли в третьем квартале 2021 составили $3,9 млрд, и с начала текущего года достигли $10,3 млрд, побив рекорд 2020 году в $9,8 млрд.

Значительная часть в объеме приходится на сделки с компаниями по слиянию и поглощению. Среди них — Rocket Lab, Spire Global, BlackSky, Momentus и Redwire.

Наиболее крупными сделками с участием космических компаний в третьем квартале стали операции по покупке американской ORBCOMM за $1,1 млрд и инвестрануд британской OneWeb на сумму $550 млн.

Объемы вложений в космос увеличатся

Ожидается, что в четвертом квартале будет закрыто еще больше сделок, в докладе отмечается, что средний объем инвестраундов и их количество могут также побить рекорды в конце следующего квартала.

Space Capital включил в свое исследование 1,654 тыс компаний, которые в совокупности привлекли $231,2 млрд частных инвестиций с 2012 года.