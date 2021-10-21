Списание изношенных вагонов реанимирует украинское вагоностроение, - топ-менеджер УЗ

«Укрзализныця» планирует в течение 7 лет инвестировать в строительство вагонов около 50 млрд грн.

Списание изношенных вагонов реанимирует украинское вагоностроение, - топ-менеджер УЗ
Фото: censor.net.ua

За последние пять лет, в результате массового ввоза в Украину списанных вагонов (т.н. «вагонометаллолома») из РоSSийской Федерации, украинская вагоностроительная отрасль практически умерла. Такое мнение в интервью агентству «Интерфакс-Украина» высказал заместитель директора департамента по коммерческой работе «Укрзализныци» Валерий Ткачев.

«Если на пике производство вагонов в Украине составляло более 50 тыс. ед. в год, то в прошлом году было построено всего 3 200 вагонов (падение около 71%). В 2021 году за девять месяцев было построено вообще только 1 200 вагонов (падение примерно на 51%)», - сказал он.

По его словам, машиностроение и вагоностроение в Украине умирают.

«А в вагоностроении - более 30 тыс. работников, примерно 12 предприятий. Заводы сейчас на грани закрытия, теряют работу работники, смежные производства тоже стагнируют», - сообщил Ткачев.

Отвечая на вопрос о том, сколько средств необходимо УЗ на программу обновления подвижного состава, Валерий Ткачев сообщил, что «Укрзализныця» планирует в течение 7 лет инвестировать в строительство 22,6 тыс. вагонов около 50 млрд грн. Частные владельцы в течение 7 лет приобретут 23,25 тыс. вагонов, потратив на это 56,6 млрд грн.

«В целом программа предусматривает строительство около 46 тыс. вагонов на 107 млрд грн в течение семи лет», - констатировал топ-менеджер. По его словам, из этих 46 тыс. вагонов около 14,5 тыс. планируется построить на мощностях «Укрзализныци», а другие будут строить на частных вагоностроительных предприятиях.

«Эта программа действительно очень умеренная, многократно просчитаны различные варианты, проанализированы сроки службы вагонов для того, чтобы это не было стрессом для всех стейкхолдеров программы. Ежегодно будет списываться и строиться от 3 до 11 тыс. вагонов», - подчеркнул Ткачев.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦВ Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ
Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в ИспаниюПенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию
Блок рекламы


Похожие новости
Кубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагоновКубраков: впервые за 20 лет государство заказало 100 новых пассажирских вагонов
КВСЗ более чем наполовину сократил производство вагоновКВСЗ более чем наполовину сократил производство вагонов
Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%Выпуск вагонов на КВСЗ упал на 61%
Украина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистернУкраина почти наполовину сократила производство грузовых вагонов и цистерн
"Укрзализныця" для ремонта вагонов потратила 200 млн грн на материалы, не соответствующие требованиям безопасности"Укрзализныця" для ремонта вагонов потратила 200 млн грн на материалы, не соответствующие требованиям безопасности
Из вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривенИз вагонов УЗ воровали уголь на миллионы гривен
АМКР хочет купить 1200 новых вагоновАМКР хочет купить 1200 новых вагонов
Впервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджерыВпервые судебное решение приняли в пользу вкладчиков банков-банкротов. Ответчики — бывшие топ-менеджеры
Строительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУСтроительство вагонов в Украине снизилось втрое из-за импорта б/у вагонов из РФ, - ФРУ
Производство вагонов в Украине упало на 53%Производство вагонов в Украине упало на 53%
Последние новости
Подгружаем последние новости