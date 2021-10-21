Госдолг на каждого украинца в 2022 году достигнет 75 тысяч

Стало известно, какую сумму будет должен каждый украинец в 2022 году, если разбить госдолг на всех граждан поровну. На каждого гражданина будет приходиться по 75 тысяч гривен этого долга. А только лишь на его обслуживание в 2022 году (уплату процентов и небольшое погашение) с каждого украинца возьмут по 14 тысяч гривен.

Такую удручающую статистику озвучил глава Счетной палаты Валерий Пацкан при обсуждении бюджета на 2022 год в Верховной Раде.

По словам чиновника, в течение следующего года суммарный долг Украины и, соответственно, всех украинцев вырастет на 178 миллиардов гривен или на 4,3 тысячи гривен на каждого из нас. Таким образом, общий госдолг Украины на конец 2022 составит 3,1 триллиона (!) гривен.

"Каждый украинец в конце 2022 будет иметь 75 тыс. гривен долга. На его обслуживание и погашение каждый из нас в следующем году заплатит 14 тысяч грн", - констатировал Валерий Пацкан.

При этом чиновник напомнил, что в проекте госбюджета на следующий год предусмотрены новые заимствования. В общем, по планам правительства, Украина в 2022 году должна занять еще 571 миллиард гривен. Эти деньги, конечно, пойдут не на развитие государства, а на погашение и обслуживание того госдолга, который уже был накоплен за предыдущие годы.

А уже в этом году Украина заплатит суммарно 585 миллиардов гривен долговых обязательств.

Таким образом, Украина все глубже падает в долговую пропасть. Год от года государство тратит больше чем производит. И год за годом власть занимает новые суммы не на развитие государства, а на то, чтобы оплатить проценты по долгам.

Напомним, в бюджете следующего года предусмотрено только одно повышение минимальной зарплаты, причем на совсем небольшую сумму. Она должна вырасти с 6500 до 6700 гривен.