На границе с Молдовой обнаружили спиртопровод длиной более 2 км

Трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в одном из сел Одесской области.

Украинские пограничники обнаружили на украинско-молдовской границе трубопровод длиной более 2 км.

Об этом сообщает пресс-служба ГПС Украины.

"Во время проверки оперативной информации о возможной подготовке к совершению противоправной деятельности пограничники Подольского отряда совместно с представителями СБУ обнаружили на мели Кучурганского водохранилища полиэтиленовую трубу диаметром 32 мм. Как выяснили пограничники, трубопровод пролегал от государственной границы под водой и под землей и выходил к частному домовладению в с. Павловка Раздельнянского района", - говорится в сообщении.

Кроме этого, как отмечают пограничники, при проверке помещения правоохранители обнаружили две пустые емкости объемом по 2 тыс. л каждая для возможного хранения незаконно переправленной жидкости.

В ГПСУ предполагают, что конструкцию планировали использовать контрабандисты для нелегальной переправки спирта.

Для демонтажа трубопровода привлекли водолазов отдела специальных действий Одесского отряда морской охраны. В общей сложности демонтировано более 2 тысяч метров полиэтиленовой трубы.

Напомним, ранее в Черновицкой области контрабандистов, которые спровоцировали ДТП, убегая от пограничников, задерживали со стрельбой.

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