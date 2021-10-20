Илон Маск станет первым в мире триллионером и поможет ему в этом SpaceX, а не Tesla

Илон Маск (Elon Musk) уже стал самым богатым человеком в мире благодаря успехам Tesla. Однако вовсе не Tesla, а космическая компания SpaceX позволит Маску стать первым в мире триллионером. Адам Джонас (Adam Jonas) из Morgan Stanley в своей исследовательской записке утверждает, что космическая компания Маска «оспаривает любые предвзятые представления о возможностях ракет, космических кораблей и вспомогательной инфраструктуры».

Илон Маск станет первым в мире триллионером и поможет ему в этом SpaceX, а не Tesla

Bloomberg

Согласно рейтингу Bloomberg, доля Маска в SpaceX в настоящее время формирует менее 17 % от его состояния, которое оценивается сейчас в $241,4 миллиарда. И это после того, как компания была оценена в $100 миллиардов в рамках вторичного размещения акций. Аналитики рассматривают SpaceX как несколько компаний, охватывающих космическую инфраструктуру, спутниковый интернет, наблюдение за Землёй и исследование дальнего космоса, в одной. Наибольший вклад в оценку SpaceX внёс её спутниковая связь Starlink.

Илон Маск станет первым в мире триллионером и поможет ему в этом SpaceX, а не Tesla

Bloomberg

Предположение о том, что Маск станет первым в мире триллионером, высказывалось и раньше. Однако тогда предполагалось, что он нарастит свой капитал благодаря Tesla. Стремительный рост производителя электромобилей, который начался в прошлом году, привёл к резкому росту чистой стоимости активов Маска. Только за последний понедельник он нарастил капитал Маска на $6,6 миллиарда.

Подсчитано, что Маску принадлежит около половины SpaceX. Космической компании ещё предстоит многое сделать, прежде чем она сможет в одиночку сделать своего основателя триллионером.


Влад Кулиев, Supreme2.Ru

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