Тарифы на отопление в Киеве подняли в полтора раза

В Киеве существенно выросли тарифы на отопление. Их подняли в полтора раза. Если в прошлом отопительном сезоне 1 гигакалория тепла стоила 1654 гривны, то уже в этом она обойдется в 2700-2900 гривен.

В Киеве в полтора раза подняли тарифы на отопление

Такие данные обнародовали на сайте Киевской городской госадминистрации.

Платить по таким тарифам на отопление придется религиозным, коммерческим, а также бюджетным организациям. При этом для населения тариф на тепло пока останется неизменным – как в прошедшем отопительном сезоне.

Жителям Киева обещают дать долгожданное тепло уже с 23 октября. По словам заместителя главы КГГА Петра Пантелеева, столичная теплосеть уже практически полностью готова к началу отопительного сезона. Правда, на ее подготовку понадобился более длительный период, чем в других городах Украины.

В Киеве в полтора раза подняли тарифы на отопление

Впрочем, это неудивительно, говорит чиновник. Ведь суммарная длина столичных теплосетей составляет более 2700 километров, и к ней подключено более 11 тысяч жилых многоквартирных домов. Чтобы подготовить такое хозяйство к работе в зимнюю пору, нужно немало времени.

Вот и столичным коммунальщикам понадобилась неделя, чтобы все привести в стартовую готовность. Поэтому не удивительно, что отопительный сезон в Киеве немного задержался.

Помогла коммунальщикам выстоять и погода, которая в ближайшие дни ожидается непривычно теплой для такого времени года. В частности, уже в четверг по всей территории Украины воздух прогреется до +16…+18 градусов, а местами будет и +20. Правда, после недолгого, но интенсивного потепления, в конце недели температура опять начнет снижаться.


Марченко Любов, Тудей

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