Королевский монетный двор Великобритании решил получать золото из старых смартфонов и ноутбуков

Также из старых устройств можно извлечь палладий, медь и серебро.

Королевский монетный двор Великобритании решил получать золото из старых смартфонов и ноутбуков
Фото: thebalance.com

Королевский монетный двор планирует внедрить в Великобритании первую в мире технологию утилизации золота из электронных отходов.

Британские производители монет планируют добывать золото и драгоценные металлы из старых телефонов и ноутбуков.

Как сообщает ВВС, Королевский монетный двор подписал соглашение с канадским предприятием Excir о восстановлении 99% и больше золота из плат на устройствах.

Разработанная стартапом технология позволяет получать драгоценные металлы из плат устройств при комнатной температуре. Поэтому золото будет перерабатываться на территории монетного двора, а не в плавильных заводах при высокой температуре.

Королевский монетный двор уже протестировал технологию и получил золото чистой пробы - 999,9. Также из устройств можно извлечь палладий, медь и серебро.

На международном форуме по обращению с отходами электрических и электронных приборов (The WEEE Forum) подсчитали, что вес выброшенных в 2021 году устройств составляет более 57 млн тонн. Если ничего не предпринять, количество отходов до 2030 года достигнет 74 млн тонн, что вдвое превышает показатель за десятилетие, считают в монетном дворе.

Исполнительный директор монетного двора Энн Джессопп заявила, что эта технология поможет "действительно повлиять на одну из крупнейших экологических проблем мира". По оценкам экспертов, в настоящее время перерабатывается менее пятой части электронных отходов.

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