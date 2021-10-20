Украинские банки перестанут принимать роSSийские рубли для размещения на депозитах украинцев

Национальный банк Украины (НБУ) с 21 ноября запретит украинским банкам принимать роSSийские рубли для зачисления на депозитные счета физлиц.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что соответствующие изменения приняты постановлением правления НБУ №103 от 8 октября 2021 года с целью привести регулятивно-правовые акты центробанка в соответствие с законодательством, в том числе с законом 1618-IX, которым запрещается привлечение на территории Украины депозитов или предоставление займов кредитов, выраженных в валюте государства-оккупанта.

Пресс-служба напомнила, что в октябре 2017 года НБУ запретил банкам-финучреждениям осуществлять кассовые, в частности валютно-обменные, операции с банкнотами (банковскими билетами) и монетами ЦБ РФ с изображением карт, символов, зданий, памятников археологии, архитектуры, истории, расположенных на оккупированных Россией территориях Украины, или содержащие тексты, касающиеся оккупации РФ административно-территориальных единиц Украины.

Запрет распространяется также на операции, которые осуществляются при покупке-продаже наличной инвалюты между банками.

Напомним, 30 июня Национальный банк объявил о проведении очередного раунда валютной либерализации. С 30 июня банкам разрешается продавать наличную иностранную валюту за безналичные средства в гривне через платежные терминалы и в кассах банков.