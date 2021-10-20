Правительство ввело спецсчета для облгазов на погашение 11 млрд грн долга перед ГТС

Средства за газ на счет Оператора будут переводить автоматически.

Кабинет Министров ввел спецсчета для облгазов на погашение долга в 10 млрд грн перед оператором газотранспортной системы.

Об этом известно из документов к заседанию 20 октября, пишет Экономическая правда.

Порядок, утвержденный правительством, предполагает открытие облгазам в уполномоченных банках текущих счетов со специальным режимом использования. Таким образом, часть средств, уплаченных потребителями за распределение газа, автоматически перечисляться Оператору на погашение долга.

Механизм распределительных счетов для облгазов позволит автоматически переводить средства для оплаты за газ ОГТС, объяснял ранее Оператор.

В сентябре 2021 года облгазы задолжали за отобранный для собственных производственно-технологических расходов (ПТО) газ 10,9 млрд грн. За месяц долг вырос более чем 2,6 млрд грн.

Большинство долгов принадлежат компаниям группы РГК Дмитрия Фирташа, а именно 7,7 млрд грн. В сентябре именно они увеличили долг на 1,9 млрд грн.