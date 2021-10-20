Села возле "Буковеля" исчерпали мощность электросети

Компания "Прикарпатьеоблэнерго" решила приостановить присоединение к электросети новых потребителей в селах Поляница и Яблуница, где расположен горнолыжный курорт Буковель.

"Из-за интенсивного развития туризма в с. Поляница и с. Яблуница пропускная способность существующих сетей 10-35 кВ исчерпана. Регион активно развивается, количество новых клиентов растет рекордными темпами, обгоняя реконструкцию электросетей. Это означает, что текущее количество подключенных к электросетям потребителей является предельным, и новые присоединения могут существенно снизить качество электроэнергии для существующих и новых клиентов компании", - говорится в заявлении на сайте предприятия.

"Прикарпатьеоблэнерго" планирует ликвидировать дефицит мощности в регионе в 2022 году, когда будет построена новая подстанция.

Пока работает только одна ПС 35/10 кВ "Поляница", которая заживлена воздушной линией 35 кВ от трансформаторной подстанции 110/35/10 кВ "Ворохта". На 2022 год запланировано строительство ПС 35 кВ "Яблонец" и перевод второй линии питания подстанции "Поляница" на 35 кВ. Для этого необходимо выполнить реконструкцию сетей 10 кВ.

"Поскольку проведение реконструкции в условиях горной местности требует времени и усилий, присоединение электроустановок новых клиентов приостановлено до конца 2022 года. [...] Клиенты, оплатившие услугу, будут присоединены к электросетям в первую очередь, как только мощности станет достаточно для новых присоединений", - заявила компания.

Напомним, что курорт Буковель контролируется ООО "Скорзонера" (входит в группу "Приват" Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова), но в 2020 году заместитель главы правления ПриватБанка Галина Пахачук рассказывала, что он на две трети принадлежит банку.