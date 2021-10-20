Налоги с переводов на карту будут снимать со всех подозрительных транзакций

Украинцев заставят платить налоги с переводов на карту, которые могут показаться подозрительными для системы финансового мониторинга. Причем сумма отчислений по переводу может быть очень велика.

Многие переводы на карты физических лиц блокируют уже сейчас. Банкам может показаться подозрительной транзакция на слишком большую сумму, которая поступает на личный счет клиента. Такие суммы блокируют и требуют у клиента предоставить подтверждающие документы относительно перевода. То есть, подтвердить, что его источник вполне легальный, а не является платой за проданный товар.

Обычно таким образом выявляют лиц, занимающихся интернет-торговлей, которые имеют неплохую выгоду от этого, однако не регистрируются как предприниматели и, соответственно, не платят ни копейки в бюджет.

Какие транзакции система может признать подозрительными?

Прежде всего, это переводы, которые превышают сумму в 400 тысяч гривен. Система автоматизации банка (САБ) распознает их среди тысяч других операции и блокирует.

Могут также заблокировать и переводы с меньшими нулями. У САБ есть четкие критерии, по которым она распознает подозрительные транзакции.

Как поступят с заблокированным переводом?

Если клиент предоставил доказательства, что перевод получен им не в результате предпринимательской деятельности или, не дай бог, какой-то преступной сделки, то счет разблокируют, и он может свободно пользоваться своими средствами.

Но если у него таких доказательств нет, то счетом может заинтересоваться налоговая служба. Результатом этой любопытства станут налоги, которые будут изъяты из заблокированной суммы. Оттуда отчислят налог на прибыль, единый социальный взнос, военный сбор, а также еще и штраф. Следовательно, сумма на карточке может "похудеть" на 20-41%.

Система финансового мониторинга можно перехитрить

Люди, знающие, как она работает, дают следующие советы:

не проводить операции на крупные суммы денег ежедневно, а лучше выбрать для этого, например, один день в неделе;

не проводить нетипичные для истории вашей карты транзакции;

открывая счет, заранее указывать приблизительную сумму ежемесячных поступлений;

иметь документы на сумму, эквивалентную переводу, которую можно показать в банке для подтверждения перевода.

Конечно, безопаснее получить деньги наличными, чтобы нигде не светить их в банке. Но с каждым годом оборот наличных средств будет сокращаться, и во многих случаях это будет технически невозможно.

Напомним, ПриватБанк ограничил клиентам переводы с карты на карту. Для переводов внутри государства и за границу предусмотрен лимит.