ЕБРР и Всемирный банк помогут Украине найти инвестора для одного из крупнейших портов

Европейский банк реконструкции и развития и Международная финансовая корпорация из группы Всемирного банка согласились помочь Украине привлечь инвестора для одного из крупнейших портов - "Черноморска".

Об этом сообщила пресс-служба ЕБРР в среду.

Соглашение, заключенное между Министерством инфраструктуры и ЕБРР , предусматривает помощь с подготовкой пакета контрактной документации, тендерных критериев и правил, а также установление связи с потенциальными инвесторами.

"Черноморский порт - третий по объемам перевалки грузов в Украине, соответственно, этот концессионный проект является особенно важным. В Украине контейнерные перевозки имеют большой потенциал для развития, поскольку сейчас составляют только 8,5% от общего объема. После привлечения инвестора в порт Черноморска и модернизации контейнерного терминала, его пропускная способность должна увеличиться почти вдвое", - заявил по этому поводу министр инфраструктуры Александр Кубраков.

Предоставление в концессию контейнерного терминала и железнодорожно-паромного комплекса порта "Черноморск" поможет модернизировать существующее оборудование терминала, улучшить и оптимизировать его работу, а также создать дополнительные услуги для перевозчиков и владельцев грузов.

Напомним, что в 2020 году Украина сдала в концессию два черноморских порта среднего размера - "Херсон" и "Ольвия".

Тогда же Министерство инфраструктуры рассказало о намерении продать три порта (Белгород-Днестровский, Скадовск, Усть-Дунайск) и сдать в концессию еще шесть (Черноморск, Бердянск, Одесса, Измаил, Мариуполь, Рени).