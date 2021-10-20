ЕС выделил Украине дополнительно 3,5 млн евро гуманитарной помощи

Помощь от ЕС предусмотрена для уязвимого населения по обе стороны линии соприкосновения.

Европейская Комиссия объявила о выделении дополнительных 3,5 млн евро гуманитарной помощи для поддержки уязвимых слоев населения, пострадавших от конфликта на востоке Украины.

Об этом сообщает пресс-служба представительства ЕС в Украине.

"Люди на востоке Украины продолжают жить в страхе и бороться за удовлетворение своих основных потребностей. Пандемия коронавируса ухудшила ситуацию, особенно среди пожилых людей, которые часто относятся к наиболее уязвимым категориям населения. Это дополнительное финансирование поможет получить доступ к медицине и предметам первой необходимости, а также подготовиться к приближающейся зиме", - заявил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления кризисными ситуациями Янез Ленарчич.

Он отметил, что ЕС будет поддерживать людей на востоке Украины столько, сколько это будет нужно, но "только установление постоянного мира может обеспечить реальное решение проблемы".

Как отметил специальный представитель ЕС по правам человека Эймон Гилмор во время своего визита в Краматорск Донецкой области, гуманитарная помощь является ключевым элементом поддержки украинского народа со стороны ЕС .

В 2021 году Еврокомиссия выделила 29 млн евро гуманитарной помощи для Востока Украины. Дополнительные 3,5 млн евро поступят в помощь уязвимому населению по обе стороны линии соприкосновения.