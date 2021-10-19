Отчуждение зданий "Большевика" было незаконным - это подтвердил Верховный суд, - нардеп

Отчуждение 5 зданий АО "Первый киевский машиностроительный завод" (Старое название - "Большевик") было незаконным, что подтверждается решением Верховного суда. В то же время распространение информации о законности приобретения имущества предприятия является манипуляцией с целью уйти от ответственности. Об этом сообщила депутат Верховной Рады Украины Галина Янченко, передает "Укринформ".

"В частности, депутат отметила, что "в ситуации вокруг зданий завода "Большевик" так много шума и манипуляций, будто там есть о чем говорить. В действительности все просто: имущество принадлежит заводу, а попытка его продажи была незаконной - это подтвердил Верховный Суд", - отметила нардеп.

По ее словам, накануне в СМИ начали распространяться заявления представителя ООО "Агромил Дистрибьюшн" о якобы законность приобретения зданий. Компания приобрела часть имущества Большевика на аукционе ГП "СЕТАМ" в октябре 2019 года. Впрочем, пока НАБУ исследует действия причастных к соглашению должностных лиц, включая представителей "Агромил Дистрибьюшн", следствием которых стало причинение государству ущерба в особо крупных размерах.

"Все манипуляции и заявления от компаний, которые незаконно захватили имущество завода, следует воспринимать как обычное очковтирательство. Эти люди хотят сорвать прозрачную приватизацию завода, чтобы попытаться уйти от ответственности и получить предприятие "даром". Но этого не будет, а виновных в попытке завладеть зданиями завода установит следствие", - подчеркнула Янченко.

Напомним, что после незаконного отчуждения зданий Фонд госимущества отстранил от должности руководителя "ПКМЗ" и обратился в суд для возврата имущества предприятию. В феврале 2021 года Верховный суд принял окончательное решение по делу и поддержал требования ФГИУ.

АО "ПКМЗ" - первый объект большой приватизации. Аукцион состоится 27 октября со стартовой стоимостью объекта в 1,39 млрд грн.