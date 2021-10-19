Binance снова сожгла свои токены на $640 миллионов

Криптовалютная биржа Binance провела ежеквартальное сжигание внутренних токенов Binance Coin, в рамках которого было уничтожено 1,33 млн BNB на сумму $639,4 млн. Об этом говорится в сообщении биржи.

Фото: bits.media

Зачем это бирже

Каждый квартал Binance использует 20% своей прибыли, чтобы выкупить и сжечь токены Binance Coin. Это будет происходить до тех пор, пока эмиссия альткоина не будет сокращена на 50%, до 100 млн.

В апреле 2021 года Binance провела 15-ое по счету сжигание собственных токенов, которое стало крупнейшим в долларовом выражении. Всего было сожжено 1,09 млн BNB общей стоимостью $595,3 млн. В результате число цифровых монет в обращении уменьшилось до 169,4 млн.

Что такое сжигание

Сжигание токенов — это уничтожение определенного числа токенов для уменьшения их числа в обращении. Этот метод применяется для борьбы с инфляцией и повышения стоимости криптовалюты.

Все операции по сжиганию монет записываются в блокчейн как транзакция, так что любой может проверить, что монеты были уничтожены.

Binance Coin может использоваться для оплаты торговых комиссий на бирже Binance, а также при проведении биржевых предложений (IEO) на площадке Binance Launchpad.

Одной из причин его многократного роста в 2021 году называют развитие сети Binance Smart Chain, которая обошла Ethereum по числу ежедневных транзакций.