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2021-10-19
На Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалюту
Компания ZoidPay выпускает расширение для Chrome, которое позволит совершать покупки за криптовалюту на Amazon, eBay, AliExpress и еще в 40 млн интернет-магазинах во всем мире. Об этом пишут на ambcrypto.com.
Фото: Pixabay
Оплачивать можно будет с любого цифрового кошелька основными криптомонетами. Также компания обещает кешбек за покупки.
ZoidPay предлагает мгновенную ликвидность криптоактивов в размере до $1 миллиарда в день.