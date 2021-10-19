На Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалюту

Компания ZoidPay выпускает расширение для Chrome, которое позволит совершать покупки за криптовалюту на Amazon, eBay, AliExpress и еще в 40 млн интернет-магазинах во всем мире. Об этом пишут на ambcrypto.com.

На Amazon, eBay и AliExpress можно будет покупать за криптовалюту
Фото: Pixabay

Оплачивать можно будет с любого цифрового кошелька основными криптомонетами. Также компания обещает кешбек за покупки.

ZoidPay предлагает мгновенную ликвидность криптоактивов в размере до $1 миллиарда в день.

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