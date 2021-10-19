Главные события на фондовых биржах 18 октября: Сезон отчетностей толкает рынок США вверх

Вчера американский индекс S&P 500 вырос на 0,35%, завершив день на отметке 4486 пунктов.

Главные события на фондовых биржах 18 октября: Сезон отчетностей толкает рынок США вверх
Фото: stock-maks.com

Среди крупнейших компаний США, лидерами роста стали акции компаний Facebook и Tesla, которые выросли по итогам дня на 3,2%.

Аутсайдерами стали акции The Walt Disney Company, снизившиеся на 3%, и акции Comcast Corporation, просевшие на 1,4%.

Рынок растет

В понедельник американский фондовый рынок продолжил расти, четвертый день подряд. Главным основанием для такой динамики рынка послужил успешный старт корпоративной отчетности компаний за третий квартал.

По данным FactSet к концу вчерашнего дня 41 компания, входящая в индекс S&P500, предоставила свой отчет. У 80% из этих компаний результаты превзошли ожидания.

Так же существенным фактором для роста рынка США послужили сильные данные по розничным продажам в США, вышедшие в пятницу. В сентябре они увеличились на 0,7% в месячном выражении, тогда как рынок ожидал спад на 0,2%. Такие данные во многом развеяли опасения о слабости американского потребителя.

Стоит отметить, что рост рынка США вчера сбавил обороты по сравнению с темпом, который был на прошлой неделе. И одним из факторов для торможения роста рынка США стали данные из Китая, вышедшие вчера утром. Согласно данным, в третьем квартале ВВП Китая вырос всего на 0,2% в квартальном выражении, против ожиданий на уровне 0,5% и против 1,2% во втором квартале. Годовые темпы роста экономики Китая сократились до 4,9%, тогда как рынок ожидал снижение до 5,2%, а в предыдущем квартале темп роста составлял 7,9%.

Сегодня свои отчеты предоставят такие компании как Netflix, Johnson & Johnson, United Airlines и Procter & Gamble. Далее на неделе отчеты предоставят такие компании как Tesla, Verizon и IBM.

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