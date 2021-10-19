Инвесторы считают, что политика центробанков еще долго будет слишком мягкой — опрос

42% инвесторов спрогнозировали, что ФРС продолжит свою «мягкую политику» дольше, чем нужно. 46% прогнозируют то же о ЕЦБ , пишет CNBC со ссылкой на опрос Deutsche Bank.

Фото: marketwatch.com

42% инвесторов ожидают, что политика ФРС будет слишком «голубиной», 24% считают, что политика ФРС будет «в целом правильной» и еще 33% ожидают, что она будет слишком «ястребиной». Таковы результаты опроса, проведенного Deutsche Bank 6?8 октября среди 600 профессиональных инвесторов.

Похожие ожидания и по ЕЦБ : 46% считают, что его политика будет слишком либеральной, 26% — что «в целом правильной» и лишь 21% прогнозирует слишком жесткую монетарную политику.

Однако в случае Банка Англии, 45% боятся «слишком ястребиной» политики, только 20% считают, что политика будет «в целом правильная», и еще 20% — «слишком голубиная».

В последние недели риторика центробанков по инфляции и процентной ставки стала более осторожной. Похоже, они заняли выжидательную позицию. На этом фоне выделяется глава Банка Англии Эндрю Бейли, который 17 октября заявил, что «нужно действовать быстро» для противодействия высокой инфляции.

Для ЕЦБ в приоритете осторожность

Андреа Энри, член наблюдательного совета ЕЦБ , считает, что несмотря на экономическое восстановление, «осторожность остается приоритетом».

Он заявил, что чрезмерный поиск доходности банками, вместе со снижением качества их активов, приводят к росту спроса на заимствованный капитал. Это, в свою очередь, создает риски для рынка.

«Резкое изменение доходности, вызванное изменением ожиданий инвесторов относительно инфляции и процентной ставки может привести к коррекции цен на активы и к как прямым, так и к косвенных убыткам для банков», — пояснил Энриа.

На своей сентябрьской встрече, ЕЦБ перенес несколько важных решений на декабрь. С тех пор энергоносители резко подорожали, что довело инфляцию до самого высокого за 13 лет значения — 3,4% в годовом измерении. Аналитики ожидают, что она будет расти и дальше.

HSBC не ожидает, что ЕЦБ изменит политику

Старший экономист HSBC Фабио Бальбони ожидает, что несмотря на раскол среди Совета управляющих ЕЦБ , президент учреждения Кристин Лагард будет настаивать на продолжении либеральной политики на встрече в октябре.

«Мы ожидаем, что декабрьский прогноз ЕЦБ все еще будет оценивать среднесрочную инфляцию в 2%. Опираясь на это, ЕЦБ , отменив „Программу экстренного выкупа“, увеличит „нормальную“ программу количественного смягчения. Мы считаем, что пройдет еще много времени, прежде чем процентная ставка будет поднята», — комментирует Бальбони.

Однако он добавляет, что рост цен на энергоносители может оказаться более длительным, чем сейчас ожидается. Это делает среднесрочные прогнозы менее надежными. Эксперт ожидает, что в октябре ЕЦБ попытается как-то отреагировать на рынок, но не уверен, насколько решительно.

ФРС нужно больше данных

Индекс потребительских цен США поднялся на 0,4% за сентябрь и на 5,4% за год, по данным Министерства труда. Однако президент Федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин заявил, что для поднятия процентной ставки нужно больше данных.

В интервью CNBC 15 октября он сообщил, что, учитывая риски высокой инфляции, поддерживает начало сокращения стимулов в середине ноября.

Федрезерв отметил, что после начала сокращения должно пройти определенное время перед повышением процентной ставки.