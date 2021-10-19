В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты
Миссия МВФ в Украине завершилась 18 октября достижением соглашения на уровне персонала, которое станет основой для пересмотра решения о следующем транше по программе Stand-by. Об этом сообщает
Миссия МВФ в Украине работала с 21 сентября. За это время были проведены важные встречи и определены, в частности, приоритетные направления дальнейших реформ в финансовом секторе.
О каких реформах идет речь
- усиление корпоративного управления Национального банка
- продолжение реформирования государственного банковского сектора
- уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки
- снижение уровня проблемных кредитов
- усиление надзора и регулирования небанковского финансового сектора
Кроме того, в фокусе переговоров были вопросы монетарной политики, в частности действий НБУ по возврату инфляции к цели 5%, а также вопрос о сворачивании антикризисных мер по поддержанию ликвидности банковской системы.
Напомним, что Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около $1,4 млрд, такой прогноз дают в JP Morgan.