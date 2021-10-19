В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты

Миссия МВФ в Украине завершилась 18 октября достижением соглашения на уровне персонала, которое станет основой для пересмотра решения о следующем транше по программе Stand-by. Об этом сообщает НБУ.

В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты
Фото: Pixabay

Миссия МВФ в Украине работала с 21 сентября. За это время были проведены важные встречи и определены, в частности, приоритетные направления дальнейших реформ в финансовом секторе.

О каких реформах идет речь

  • усиление корпоративного управления Национального банка
  • продолжение реформирования государственного банковского сектора
  • уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки
  • снижение уровня проблемных кредитов
  • усиление надзора и регулирования небанковского финансового сектора

Кроме того, в фокусе переговоров были вопросы монетарной политики, в частности действий НБУ по возврату инфляции к цели 5%, а также вопрос о сворачивании антикризисных мер по поддержанию ликвидности банковской системы.

Напомним, что Украина может в октябре-декабре этого года получить транш МВФ в размере около $1,4 млрд, такой прогноз дают в JP Morgan.

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