В Украине завершила работу миссия МВФ. Какие результаты

Миссия МВФ в Украине завершилась 18 октября достижением соглашения на уровне персонала, которое станет основой для пересмотра решения о следующем транше по программе Stand-by. Об этом сообщает НБУ .

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Миссия МВФ в Украине работала с 21 сентября. За это время были проведены важные встречи и определены, в частности, приоритетные направления дальнейших реформ в финансовом секторе.

О каких реформах идет речь

усиление корпоративного управления Национального банка

продолжение реформирования государственного банковского сектора

уменьшение расходов государства на обанкротившиеся банки

снижение уровня проблемных кредитов

усиление надзора и регулирования небанковского финансового сектора

Кроме того, в фокусе переговоров были вопросы монетарной политики, в частности действий НБУ по возврату инфляции к цели 5%, а также вопрос о сворачивании антикризисных мер по поддержанию ликвидности банковской системы.