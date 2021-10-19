Цена на газ в Европе за день выросла на 20% после отказа Газпрома увеличить транзит через Украину
В Европе снова выросла цена на газ, она превысила $1300 за кубометр. В начале торгов стоимость голубого топлива составляла $1054. Резкий рост цены произошел после решения роSSийского Газпрома. Об этом сообщает РБК.
Газпром снова отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину. На фоне этого газ начал дорожать. Цена кубометра природного газа на бирже ICE выросла более чем на 20%, достигнув $1317 (по 14:20 по Киеву). Позже стоимость ноябрьского фьючерса снизилась до $1267 за 1 тыс кубометров. На открытии торгов цена была значительно ниже — $1054.
18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил в ходе аукциона транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона они остались ненужными.
Напомним, что биржевая цена на газ в Европе осенью побила рекорд в $1900. Рост цен на газ в последние недели связан с восстановлением промышленности и низкими запасами в хранилищах, а также шантажа со стороны РоSSии, которая отказывается бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Предприятия Европы, в связи с подорожанием газа, переходят на уголь и нефть.