Цена на газ в Европе за день выросла на 20% после отказа Газпрома увеличить транзит через Украину

В Европе снова выросла цена на газ, она превысила $1300 за кубометр. В начале торгов стоимость голубого топлива составляла $1054. Резкий рост цены произошел после решения роSSийского Газпрома. Об этом сообщает РБК.

Цена на газ в Европе за день выросла на 20% после отказа Газпрома увеличить транзит через Украину
Фото: akcenty.info

Газпром снова отказался бронировать дополнительные объемы транзита через Украину. На фоне этого газ начал дорожать. Цена кубометра природного газа на бирже ICE выросла более чем на 20%, достигнув $1317 (по 14:20 по Киеву). Позже стоимость ноябрьского фьючерса снизилась до $1267 за 1 тыс кубометров. На открытии торгов цена была значительно ниже — $1054.

18 октября «Оператор ГТС Украины» предложил в ходе аукциона транзитные мощности на ноябрь в объеме до 9,8 млн кубометров в сутки через газораспределительную станцию «Суджа» и до 5,2 млн кубометров в сутки через станцию «Сохрановка». Но по итогам аукциона они остались ненужными.

Напомним, что биржевая цена на газ в Европе осенью побила рекорд в $1900. Рост цен на газ в последние недели связан с восстановлением промышленности и низкими запасами в хранилищах, а также шантажа со стороны РоSSии, которая отказывается бронировать дополнительные мощности украинского транзита. Предприятия Европы, в связи с подорожанием газа, переходят на уголь и нефть.

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