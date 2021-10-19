На фоне успеха «Игры в кальмара» взлетели акции корейских медиа-компаний

Акции южнокорейских компании взлетели на фоне успеха «Игры в кальмара». Он стал самым популярным сериалом Netflix. Об этом сообщает РБК.

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Бум корейских медиа-компаний

Инвесторы начали проявлять большой интерес к бумагам южнокорейских развлекательных компаний.

Акции корейской студии Santa Claus Entertainment на торгах в понедельник, 18 октября, взлетели почти на 30% — до 4315 корейских вон на бирже KOSDAQ после того, как сериал компании «Мое имя» (My Name) занял четвертое место в рейтинге телешоу сервиса Netflix, пишет Bloomberg.

Это произошло в воскресенье, всего через два дня после выхода сериала на экран. Популярность нового шоу повысила капитализацию Studio Santa Claus примерно в $135 млн, а объем торгов в понедельник более чем в 26 раз превышает среднедневной показатель торгов за три месяца.

Акции южнокорейской медиа-компании Astory, создавшей сериал о зомби «Королевство» (Kingdom), на торгах в понедельник выросли на 12%.

Бумаги студий Dexter Studios и Jcontentree подскочили более чем на 6%.

Акции студии Studio Dragon, чей сериал «Родной город Ча-ча-ча» (Hometown Cha-Cha-Cha) сейчас занимает седьмое место в рейтинге сериалов Netflix подорожали примерно на 4%.

Успех «Игры в кальмара»

Корейский сериал в жанре выживания «Игра в кальмара» (Squid Game) вышел на экраны 17 сентября. В девяти эпизодах рассказывается история группы людей, которые решают принять участие в тайной игре из-за финансовых проблем. Игроки должны по очереди преодолевать различные испытания, пока не останется только один. Тех, кто не справился с очередным испытанием или нарушил его правила, убивают организаторы игры. Победитель получит 45,6 млрд вон (примерно $38,5 млн).

По подсчетам Bloomberg, бюджет «Игры в кальмара» составил около $21,4 млн. По состоянию на 13 октября сериал посмотрели 111 млн пользователей платформы Netflix. По оценкам сервиса, южнокорейский сериал принесет ему почти $900 млн.