Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%

Цена «мемной» криптовалюты Dogecoin выросла на 13% за последние четыре часа. Стоимость альткоина превысила $0,27 после твитов Илона Маска.

Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%

Твит Маска

Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал публикацию одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса, в которой он призвал «сделать Dogecoin абсурднее».

Так Маркус высмеял часть криптосообщества, которая негативно относится к альткоину.

keep dogecoin absurd

— Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) October 17, 2021

После этого Маск опубликовал в Twitter рисунок животного, напоминающего собаку, которая держит в руках ракету.

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