Твит Маска снова подтолкнул курс Dogecoin. Альткоин вырос на 13%

Цена «мемной» криптовалюты Dogecoin выросла на 13% за последние четыре часа. Стоимость альткоина превысила $0,27 после твитов Илона Маска.

Твит Маска

Гендиректор Tesla Илон Маск прокомментировал публикацию одного из создателей Dogecoin Билли Маркуса, в которой он призвал «сделать Dogecoin абсурднее».

Так Маркус высмеял часть криптосообщества, которая негативно относится к альткоину.

keep dogecoin absurd — Shibetoshi Nakamoto (@BillyM2k) October 17, 2021