Fitch подтвердило рейтинги Приватбанка

Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне «b».

«Подтверждение национального рейтинга на уровне» AA (укр) «со стабильным прогнозом отражает неизменную кредитоспособность Приватбанка по сравнению с аналогичными банками в Украине.

По данным агентства, подтверждение рейтингов Приватбанка отражает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии.

Что означают буквы «B»

Это средний уровень рейтинга. «BBB +» означает, что платежеспособность эмитента считается удовлетворительной. «BB +» — эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат. Самые высокие уровни обозначены буквами «А».

Напомним, что в августе 2021 Fitch также подтверждало рейтинг «В» украинских госбанков.