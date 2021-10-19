Fitch подтвердило рейтинги Приватбанка
Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный кредитный рейтинг Приватбанка на уровне «B» с позитивным прогнозом. Об этом сообщает пресс-служба банка со ссылкой на сообщение агентства.
Рейтинг устойчивости
Fitch также подтвердило рейтинги устойчивости банка на текущем уровне «b».
«Подтверждение национального рейтинга на уровне» AA (укр) «со стабильным прогнозом отражает неизменную кредитоспособность Приватбанка по сравнению с аналогичными банками в Украине.
По данным агентства, подтверждение рейтингов Приватбанка отражает ведущие позиции банка на украинском рынке, высокие показатели эффективности и незначительное влияние на качество кредитного портфеля банка последствий пандемии.
Что означают буквы «B»
Это средний уровень рейтинга. «BBB +» означает, что платежеспособность эмитента считается удовлетворительной. «BB +» — эмитент платежеспособен, но неблагоприятные экономические условия могут отрицательно повлиять на возможности выплат. Самые высокие уровни обозначены буквами «А».
Напомним, что в августе 2021 Fitch также подтверждало рейтинг «В» украинских госбанков.