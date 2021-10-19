Аукционный дом Sotheby's запускает собственный NFT-маркетплейс

Sotheby's стал первым аукционным домом, который запустил собственный NFT-маркетплейс. Он называется Metaverse (Метавселенная), пишет investory.

Фото: investory.news

Что известно

В 2021 году Sotheby's сотрудничал с несколькими цифровыми художниками, что свидетельствует о росте NFT во всех секторах искусства.

На NFT-маркетплейсе Sotheby's выставлены работы знаменитостей и цифровых художников, таких как диджей Стив Аоки, Пэрис Хилтон и straybits. Sotheby's стремится создать «место встречи» цифровых художников, энтузиастов NFT и коллекционеров.

«Аукционный дом использует свои экспертизу и опыт для работы в цветущем мире искусства для поколения, живущего в цифровой среде», — рассказал управляющий директор Sotheby's Себастьян Фэйи.

Первым аукционом Metaverse будет Natively Digital. Аукционный дом представит 53 работы, в том числе Bored Ape Yacht Club, искусство Кевина али (Kevin Abosch) и обложки Time, созданные креативным директором журнала DW Pine. Торги пройдут с 18 по 26 октября.

Между тем, 27 октября аукционный дом Sotheby's выставит на торги уникальные очки. Линзы в одной паре — это изумруды плоской огранки, во второй — бриллианты.

Что такое NFT

NFT или невзаимозаменяемый токен представляет собой уникальный цифровой актив, хранящий данные об изображениях, аудиофайлах, видео, или цифровой эквивалент физического актива.

Несмотря на то, что сейчас невзаимозаменяемые токены широко используются для создания цифровых произведений искусства, у них есть и другие сферы применения, например, в игровой индустрии для подтверждения владения игровыми ресурсами, в индустрии коллекционных спортивных карт для покупки и подтверждения владения эксклюзивным объектом.

Чем NFT отличается от других криптовалют

Невзаимозаменяемый токен — это токен, который нельзя разделить и заменить, или воспроизвести из этой же валюты. В отличие от других токенов, которые по своей природе являются взаимозаменяемыми, NFT являются уникальным цифровым активом, который не может быть поделен или замещен.

Стоимость NFT определяется его производителем или инвестором. NFT подтверждает право на владение цифровым активом или файлом, но при этом не препятствует его копированию, а только закрепляет права владельца на оригинальный экземпляр цифрового артефакта.

Напомним

В мае текущего года о запуске собственного NFT-маркетплейса объявила крупнейшая в мире по объемам торгов криптовалютная биржа Binance.