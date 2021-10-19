Энергокризис и спад на рынке недвижимости: Почему экономика Китая будет замедляться

По данным Национального бюро статистики Китая (НБС), в третьем квартале ВВП Поднебесной вырос на 4,9% по сравнению с третьим кварталом прошлого года. Это ниже 5,2%, которых ожидали опрошенные Reuters аналитики, пишет CNBC.

Фото: theconversation.com

Промышленное производство выросло всего на 3,1% по сравнению с прогнозируемыми 4,5%. По словам пресс-секретаря НБС Фу Линхуей, на производство имел «определенный эффект» энергокризис в Китае. Однако он добавил, что его влияние на экономику «находится под контролем».

Многие фабрики были вынуждены остановить производство в конце сентября, когда из-за высокой цены угля и нехватку электроэнергии местные власти неожиданно начали отключать электричество. Центральная власть пообещала, что увеличит поставки угля и обеспечит доступную энергию.

Данные НБС также свидетельствуют, что бизнес менее склонен инвестировать в будущие проекты.

Кризис сектора недвижимости

Инвестиции в основной капитал за первые три квартала также отстают от ожиданий: 7,3% вместо 7,9%.

«Инвестиционная деятельность сократилась из-за жестких условий кредитования», — объясняет Чаопин Чжу, стратег глобального рынка JPMorgan Asset Management,

По оценке Чжу, в сентябре инвестиции в летний капитал снизились на 2,5% в годовом измерении. Главным фактором снижения он считает падение инвестиций в недвижимость на 3,5% процента.

По оценкам Moody's, на сектор недвижимости и связанные с ним отрасли приходится около четверти ВВП Китая. В последние 18 месяцев Пекин прикладывает все больше усилий, чтобы уменьшить закредитованность застройщиков.

Кризис Evergrande привлекла к себе внимание в августе, когда компания предупредила о возможности дефолта и пропустила выплаты по своим долларовым облигациям. Evergrande — второй по величине девелопер Китая, у которого накопилось долгов на $300 млрд. Эксперты предупреждали, что его банкротство может стать катастрофой не только для китайской экономики, но и для всего мира.

Однако центральный банк Китая заявил, что Evergrande — это уникальный случай, а деятельности большинства застройщиков ничего не угрожает.

По словам Фу, вклад недвижимости в китайскую экономику за третий квартал снизился. Но он отметил, что это имело ограниченное эффект на общий экономический рост.

Что еще показывает статистика

По последним данным, потребительские расходы удержались на том же уровне, несмотря на новые карантинные ограничения и падения автопродаж, продолжающееся уже четвертый месяц подряд.

Розничные продажи превзошли ожидания, увеличившись на 4,4% по сравнению с прогнозом в 3,3%. Уровень безработицы в сентябре составил 4,9%. Однако для возрастной категории от 16 до 24 он остался на более высоком уровне в 14,6%.

Прогноз на будущее

Десять опрошенных CNBC банков снизили свой прогноз роста экономики Китая. Среди препятствий они, помимо прочего, назвали энергетический кризис, попытки власти очистить закредитированный сектор недвижимости и вялость потребительских расходов.

« Китай , который ранее был на первом месте по восстановлению экономики, начал замедляться», — комментирует Брюс Пан из China Renaissance. Он указал на значительное количество вызовов для экономики Китая — от новых вспышек коронавируса до усилий по уменьшению выбросов углерода.

«Касательно регулирования, мы считаем, что власть будет пытаться более эффективно проводить свою регуляторную политику, чтобы достичь своих экономических и социальных целей в кратко- и среднесрочном периодах. По нашему, мнению, чиновники могут лучше объяснять мотивы своих действий и заранее предупреждать рынок о новых нормативах», — сказал он.