Минэкономики оценило рост ВВП за восемь месяцев в 2,9%

Минэкономики констатировало, что рост ВВП Украины по итогам января-августа 2021 года составил 2,9%. Об этом свидетельствует августовский обзор экономической активности от Министерства экономики.

Минэкономики оценило рост ВВП за восемь месяцев в 2,9%
Фото: focus.uа

Расчеты Министерства экономики

«В январе-августе 2021 года, по расчетам Министерства экономики, сводный индекс производства увеличился на 2,1% (на 1,3% в январе-июле 2021 года, падение на 5,8% за восемь месяцев 2020 года соответственно), ВВП — на 2,9% (на 2,1% за семь месяцев 2021 года, падение на 5,7% за восемь месяцев 2020 года, по данным Госстата, рост ВВП во втором квартале 2021 года составил 5,7%)», — говорится в обзоре.

По данным Минэкономики, росту ВВП за указанный период способствовали сельское хозяйство, промышленность, строительная отрасль и транспорт.

В то же время в ведомстве подчеркнули, что наблюдаемый восстановительный рост не позволяет пока говорить о полноценном посткризисном оздоровлении экономики, для этого необходимо больше времени.

Риски есть

Кроме того, внутреннее восстановление экономики находится еще и под влиянием глобальных изменений и рисков.

Рисками Минэкономики называет обострение политических и экономических отношений между отдельными странами, злоупотребление РФ доминирующей позицией на рынке газа и соответственно существенное влияние на уровень цен, а также распространение новой волны коронавируса в мире.

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