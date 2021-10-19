Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF

Компания Jacobi Asset Management получила одобрение Комиссии по финансовым услугам Гернси на запуск торгуемого на бирже фонда (ETF) на базе биткоина. Об этом пишет Forklog.

Компания Jacobi Asset Management получила разрешение на запуск биткоин-ETF
Фото: bits.media

Кастодианом цифровых активов выступила Fidelity Digital Assets.

Что известно

Jacobi намерена разместить ETF на общеевропейской фондовой бирже Cboe Europe после одобрения листинга Управлением по финансовому надзору Великобритании.

«Это захватывающий момент для Европы, поскольку одобрение регулирующих органов приходит раньше ожидаемого решения от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) США», — заявил CEO Jacobi Джейми Хуршид.

В фирме назвали свой продукт «ETF первого уровня», ссылаясь на уровень партнеров.

«Jacobi Bitcoin ETF полностью выведет цифровые активы в основную инвестиционную инфраструктуру при поддержке ведущих фирм, с которыми мы работаем. Он предоставит инвесторам возможность напрямую участвовать в физически рассчитываемом биткоине», — отметил председатель компании Рой МакГрегор.

До утверждения регулятором листинга инвестиции в ETF будут осуществляться через управляющую фондом фирму Sigma Asset Management, зарегистрированную на острове Гернси. Консультационную поддержку ETF окажет Midshore Consulting.

Минимальная сумма инвестиций составит $100?000. Фонд открыт только для институциональных, профессиональных и опытных инвесторов.

Напомним

15 октября комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) одобрила заявку ProShares на запуск фьючерсного биржевого фонда Bitcoin Strategy ETF. Базовым активом фонда будут биткоин-фьючерсы на Чикагской товарной бирже (CME). В обновленном проспекте исчезло упоминание об инвестициях в канадские биткоин-ETF.

The deed is done. Home free… $BITO pic.twitter.com/Qf3U9quSfy

— Eric Balchunas (@EricBalchunas) October 15, 2021

Ранее в октябре SEC одобрила заявку Volt Equity на запуск ETF под тикером BTCR. 80% от активов под управлением фонда сформируют акции организаций, которые держат BTC в качестве резервного актива либо получают большую часть своих доходов от добычи, кредитования или совершения транзакций с участием биткоина.

В Канаде первый биткоин-ETF заработал еще в феврале этого года.

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