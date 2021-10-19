Стоимость нефти Brent превысила $86 впервые за три года

Котировки нефть Brent впервые с октября 2018 года превысили $86 за баррель на торгах в понедельник. Об этом свидетельствуют данные биржи ICE.

Фото: focus.ua

Торги на бирже

Стоимость декабрьских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:41 в понедельник составляет $85,78 за баррель, что на $0,92 (1,08%) выше цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в пятницу эти контракты подорожали на $0,86 (1%) — до $84,86 за баррель, что является максимумом на закрытие рынка с 9 октября 2018 года, пишет investing.

Цена фьючерсов на нефть WTI на ноябрь на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени выросла на $1,20 (1,46%) — до $83,48 за баррель. В пятницу стоимость этих контрактов увеличилась на $0,97 (1,2%) — до $82,28 за баррель, максимума с 21 октября 2014 года.

Напомним

За минувшую неделю Brent выросла в цене на 3%, WTI — на 3,7%. Как Brent, так и WTI завершили в плюсе восьмую неделю подряд, причем в случае Brent это самый длительный период непрерывного недельного роста с апреля 1999 года, а в случае WTI — с августа 2004 года, свидетельствуют данные Dow Jones Market.

Ранее «Минфин» писал, что Международное энергетическое агентство (МЭА) повысило прогноз спроса на нефть на 2021 год до 96,3 млн барр. в сутки. То есть, по ожиданиям организации, спрос в текущем году вырастет на 5,5 млн барр. в сутки. В сентябре в МЭА ожидали увеличения спроса на 5,2 млн барр в сутки.

В МЭА также повысили прогноз темпов роста спроса на 2022 год с 3,2 до 3,3 млн барр. в сутки. В результате, спрос на нефть, по оценкам МЭА, в следующем году составит 99,6 млн барр. в сутки, «немного выше уровней, существовавших до COVID», — говорится в отчете организации.