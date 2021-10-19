Коломойский купил фабрику в американском Гарварде и превратил ее в руину, - Politico

Фабрика в Гарварде - лишь звено в масштабной схеме по отмыванию украденных в "ПриватБанка" денег.

Приобретение падшей фабрики в небольшом американском городе Гарвард, штат Иллинойс, могло быть частью разветвленной сети, через которую украинский олигарх Игорь Коломойский отмывал украденные у "ПриватБанка" сотни миллионов долларов.

Об этом со ссылкой на выводы американской прокуратуры пишет издание Politico.

"История Гарварда свидетельствует, что слабые законы США по подставных компаниях и покупках недвижимости, в дополнение к более широкому отсутствию регулирующего надзора, могут поставить центр Америки под прицел элиты, такой как Коломойский. Это реальность глобальной коррупции, с которой законодатели США только начинают бороться: поскольку отмыватели денег и незаконные финансисты прячут свои деньги на Среднем Западе Америки, они стали частью истории упадка маленьких городков Америки", - утверждает автор статьи.

В конце девяностые компания Motorola свела в городе огромное здание площадью почти 140 тысяч квадратных метров для производства телефонов. Однако бизнес-модель компании сгорела, и построена фабрика потеряла свое предназначение.

В 2008 году инвестор Хаим Шоше, который представлял фирму Optima International, предложил за пустующее здание почти 17 млн долларов. Эта цена была почти в шесть раз меньше инвестиции Motorola, но местные согласились.

За пять лет на фабрике не было создано ни одного рабочего места, не уплачивался налог на недвижимость. Поэтому местный бюджет потерял сотни тысяч долларов. Из-за более чем полумиллионный долг за электроэнергию на фабрике отключили электричество. Здание начало разрушаться, начала выходить из строя система противодействия пожарам.

Как рассказал журналистам мэр города Майкл Келли, в здании течет крыша, а все механическое оборудование необходимо заменить.

Эксперты предполагают, что здание придется снести, а это может стоить от трех до пяти годовых бюджетов города. И это для Гарварда станет финансовой катастрофой.

Американские прокуроры считают, что компания, которую представлял инвестор Хаим Шоше, на самом деле связана с украинским олигархом Игорем Коломойским. Фирма Optima International была частью сети компаний, которую американский Департамент юстиции называет "Родина Optima".

По теории прокуроров, сеть специально создали для сокрытия и отмывания в США средств, которые были выведены из "ПриватБанка". Завод в Гарварде - лишь звено в масштабной схеме, которую использовала команда Коломойского, считают американцы.

Еще в апреле американское издание Pittsburgh Post-Gazette опубликовало расследование, в котором утверждается, что Коломойский купил 13 сталелитейных заводов в США за выведены из ПриватБанка деньги. Впоследствии часть заводов закрыли.

По данным издания, на сталелитейных заводах Коломойского был очень низкий уровень соблюдения техники безопасности и регулярно случались инциденты, в которых испытывали травм рабочие. Значительные нарушения были зафиксированы и по соблюдению экологических норм.

В августе сообщалось, что в штате Огайо сгорел металлургический завод, который якобы принадлежал Коломойскому. Отмечалось, что пожар вспыхнул через два дня после того, как Генеральная прокуратура штата взялась за масштабную экологическую катастрофу из-за утечки в реку опасных отходов с завода. В здании было отключено электричество и пожарные гидранты. Полиция заявила, что вероятной причиной пожара стал умышленный поджог.