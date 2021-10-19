В Житомире снесли фабрику, где более 80 лет изготавливали носки

Владельцем помещений стал "Эпицентр".

В Житомире снесли часть чулочной фабрики, где на протяжении более чем 80 лет изготавливали носки.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

"В марте 2021 года в городе появились слухи, что фабрику планируют продать, которые впоследствии подтвердились. Тогда на фабрике объяснили, что помещение и предприятие продают отдельно", - говорится в сообщении.

Сейчас предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики по улице Жуйка. На уже бывшей территории чулочной фабрики начались демонтажные работы. По состоянию на 18 октября на территории остались админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов - пустырь.

Новым владельцем помещений стало ООО" Эпицентр К".

Что построят на месте чулочной фабрики, журналистам пока не удалось узнать.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Хлеб в Украине подорожает на четвертьХлеб в Украине подорожает на четверть
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Украина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEFУкраина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEF
Минфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 годуМинфин увеличит выплаты по госдолгу в 2022 году
Блок рекламы


Похожие новости
Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)Ощадбанку потребуется докапитализация более чем на 6 миллиардов (дополнено)
Налог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионовНалог на криптовалюту. MiamiCoin менее чем за два месяца принес городу более $7 миллионов
В Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФСВ Киеве ликвидирован "конвертационный центр" с оборотом более 120 млн грн, - ГФС
Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)Дефицит чипов. В 2021 году мировой рынок автомобилей уже потерял более 7 авто миллионов (исследование)
Спортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделюСпортивные NFT-стартапы привлекли более $900 миллионов за неделю
СБУ разоблачила очередную схему на "Укрзализныце": более 2 млн грн украли на "откатах"СБУ разоблачила очередную схему на "Укрзализныце": более 2 млн грн украли на "откатах"
Падение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионовПадение биткоина. Трейдеры потеряли более $800 миллионов
"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch"Укроборонпром" получил более полумиллиарда гривен прибыли за полгода, - StateWatch
ГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - ТкаченкоГФС обнаружила в Одесской области нелегальное топливо стоимостью более 7 млн грн, - Ткаченко
Заробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованыЗаробитчане из Украины могут получать в Чехии до 150 тысяч: какие специалисты наиболее востребованы
Последние новости
Подгружаем последние новости