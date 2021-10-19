В Житомире снесли фабрику, где более 80 лет изготавливали носки

В Житомире снесли часть чулочной фабрики, где на протяжении более чем 80 лет изготавливали носки.

Об этом сообщает местное издание Житомир.info.

"В марте 2021 года в городе появились слухи, что фабрику планируют продать, которые впоследствии подтвердились. Тогда на фабрике объяснили, что помещение и предприятие продают отдельно", - говорится в сообщении.

Сейчас предприятие переехало в здание бывшей музыкальной фабрики по улице Жуйка. На уже бывшей территории чулочной фабрики начались демонтажные работы. По состоянию на 18 октября на территории остались админздание и главный цех, а на месте вспомогательных цехов - пустырь.

Новым владельцем помещений стало ООО" Эпицентр К".

Что построят на месте чулочной фабрики, журналистам пока не удалось узнать.