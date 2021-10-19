Пенсия, заработанная на родине, стала недоступной для украинки, которая выехала в Испанию

Пенсия, заработанная в Украине, стала недоступной для украинки, которая сейчас проживает в Испании. Кроме того, ПФУ препятствует женщине также в получении испанской пенсии. Недавно она сумела победить смертельно опасную болезнь, но похоже, что украинская бюрократия ее, таки, добьет.

“Пенсионный фонд меня добивает“: больной украинке, выехавшей в Испанию, отказали в пенсии, заработанной на родине

Такая жалоба на действия Пенсионного фонда Украины появилась в Facebook-аккаунте этого учреждения. На преграды со стороны ПФУ пожаловалась украинка, которая сейчас проживает в Испании.

Женщина по имени Irina Bas пишет в комментарии к одной из публикаций ПФУ, что Пенсионный фонд перестал ей выплачивать заработанную ею пенсию с июня 2020. А еще с марта 2020 ПФУ препятствует ей в получении испанской пенсии.

Женщина неоднократно звонила в это учреждение, отправляла туда письма и факсы. И ни разу она не получила на свои обращения никакого ответа. ПФУ игнорирует ее обращения в любом проявлении. Не имея возможности добиться выплаты пенсии, она направила жалобы в сам ПФУ, а также в прокуратуру, президенту Украины и в НАБУ. Но пока никакого результата нет.

“Пенсионный фонд меня добивает“: больной украинке, выехавшей в Испанию, отказали в пенсии, заработанной на родине

"Я победила рак в последней стадии, но Пенсионный фонд меня добивает.

Кто ответит за полтора года моей жизни в стрессе и без денег? У меня нет цели наказать, я просто хочу, наконец, получить свои пенсии, украинскую и испанскую", - в отчаянии пишет эмигрантка.

Из Пенсионного фонда отреагировали на крик души бывшей соотечественницы. Оттуда отписали, что ей следует обратиться в местные пенсионные органы в Испании насчет обеспечения ей перевода пенсии, которую она заработала в Украине.

“Пенсионный фонд меня добивает“: больной украинке, выехавшей в Испанию, отказали в пенсии, заработанной на родине

"В заявлении следует указать название органа Пенсионного фонда в Украине, в котором Вы находились на учете перед отъездом за границу. Это заявление вместе с копией паспорта и документами, подтверждающими вашу регистрацию по новому месту жительства, направляется в Пенсионный фонд Украины (01601 , г. Киев, ул. Бастионная, 9), который принимает решение о переводе Вам пенсии за границу ", - объяснила ей пресс-служба ПФУ.

В то же время женщине напомнили: она ежегодно должна специальной справкой подтверждать, что она еще жива и, соответственно, нуждается в выплатах с Украины.

Напомним, уже с 2023 в Украине намерены ввести обязательную накопительную пенсию для всех граждан в возрасте младше 50 лет.


Марченко Любов, Тудей

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