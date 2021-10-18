МВФ и Украина достигли предварительного соглашения по первому пересмотру соглашения stand-by

Украина может получить около $700 млн.

МВФ и Украина достигли предварительного соглашения по первому пересмотру соглашения stand-by
Фото: premiumtimesng.com

Правительство Украины и Международный валютный фонд на уровне персонала договорились о пересмотре программы stand-by. Это открывает возможность для получения Украиной около 700 млн долларов США.

Об этом сообщается на сайте МВФ.

"Команда миссии Международного валютного фонда (МВФ) и власти Украины достигли соглашения на уровне персонала по обновленному набору экономической, финансовой и структурной политики для преодоления экономического и медицинского кризиса, вызванного COVID-19", - говорится в сообщении.

Соглашение, а также запрос украинской власти о продлении программы до конца июня 2022 года должны быть утверждены со стороны руководства Фонда и Исполнительного совета МВФ.

Напомним, что 18-месячная программа stand-by предусматривает выделение Украине 5 млрд долларов. Первый и пока единственный транш в сумме 2,1млрд долларов Украина получила в июне 2020 года. Предыдущий виртуальный визит Международного валютного фонда в Украине закончился без решения о пересмотре программы stand-by.

В начале мая 2021 года представитель МВФ Джерри Райс заявил, что фонд ожидает большего прогресса от Украины для предоставления транша.

Несмотря на это, президент Владимир Зеленский говорил, что Украина получит второй транш кредитной программы Международного валютного фонда осенью 2021 года.

В сентябре 2021-го миссия МВФ начала новый виртуальный визит в Украину для пересмотра кредитной программы.

7 октября глава Кабмина Денис Шмыгаль заявил, что Украина договорилась с МВФ о продолжении программы stand-by.

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