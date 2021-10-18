Минэкономики предлагает повысить минимальные цены на алкоголь

Министерство экономики намерено повысить минимальные оптовые и розничные цены на алкогольные напитки.

Проект постановления Кабинета министров обнародован для общественного обсуждения на сайте ведомства в понедельник, 18 октября.

В случае принятия постановления розничная цена 0,5 л алкогольного напитка с 40%-м содержанием спирта увеличится на 7,42 грн - с нынешних 89,4 грн до 96,82 грн, пишет Интерфакс-Украина.

В документе уточняется, что минимальная цена оптовой реализации 1 литра 100% -го спирта, используемого в расчетах размера налоговых обязательств при производстве водки и ЛВИ, в случае повышения цен составит 368,84 грн с НДС (в 2018 году - 321,34 грн), а его розничная цена - 484,1 грн (в 2018 году - 447,02 грн).

Минимальная стоимость алкоголя в зависимости от его вида в постановлении не указана.

Подорожание алкоголя Минэкономики объясняет ростом средней себестоимости производства 1 л 100%-ного спирта за период 2018-2021 годов на 14,7% - с 139,82 грн до 160,41 грн. Ведомство уточняет, что рост минимальных цен на алкоголь позволит увеличить получаемую его производителями прибыль с 1 грн/л 100% -ного спирта до 20 грн/л.

В министерстве ожидают, что рост минимальных цен на отдельные виды алкогольных напитков приведет к росту поступлений в государственный и местный бюджеты на 300 млн грн и снизит количество смертей, произошедших из-за употребления алкоголя, поскольку рост цен на алкогольные напитки на 10% ведет к снижению на 32% количества случаев смертей, обусловленных их употреблением.

По данным Минэкономики со ссылкой на исследование ВОЗ, алкоголем вызвана примерно каждая пятая смерть в 30 европейских странах среди лиц в возрасте 15-19 лет и примерно каждая четвертая смерть в возрастной группе 20-24 лет.

В мае Минэкономики уже предлагало повысить минимальные оптовые и розничные цены на водку и ликеро-водочные изделия. Полулитровая бутылка водки должна была подорожать с 89,4 грн до 95 грн.