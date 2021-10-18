Ошибки в декларациях о доходах не будут причиной доначисления налогов, - руководитель налоговой Олейников

Налоговая будет предлагать исправить ошибки, иначе декларацию не примут.

Ошибки в декларациях о доходах не будут причиной доначисления налогов, - руководитель налоговой Олейников
Фото: Государственная налоговая служба Украины

В случае обнаружения ошибок в декларациях о доходах гражданам не будут доначислять налоги, а предложат их исправить.

Об этом в эксклюзивном интервью LB.ua сообщил руководитель Государственной налоговой службы Украины Евгений Олейников.

"У многих возникает вопрос, что будет, когда он задекларирует, допустит какую-то ошибку и фактически получит приглашение на проверку. Нет. Такой процедуры не существует. Если мы обнаруживаем в декларации ошибку, мы предлагаем ее исправить. Если плательщик отказывается это делать, то мы просто считаем декларацию не принятой. Все. Других последствий не существует. То есть мы не идем с дополнительными проверками. Мы не доначисляем налоги", - сказал он.

Напомним, с 1 сентября в Украине началась налоговая амнистия. Она позволяет гражданам легализовать серые доходы, без указания источника происхождения денег и активов.

Налоговая амнистия продлится год. После этого ДПС по умолчанию будет считать, что у такого человека есть 400 тыс. грн, квартиры общей площадью до 120 кв. м или дома - до 240 кв. м, земельный участок в пределах бесплатной приватизации, а также один автомобиль стоимостью 400 тыс. гривен. Из них налог платить не нужно.

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