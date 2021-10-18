Цены на сыр в Украине стремительно растут: отечественный продукт вытесняется импортированным

В Украине стремительно растут цены на сыр. Уже в текущем месяце некоторые операторы рынка намерены повысить цены на этот продукт еще на 5%. Таким образом, уже в скором времени может так случиться, что отечественную продукцию полностью вытеснят из украинских прилавков дешевые зарубежные сыры.

Цены на молоко, а соответственно, и на всю молочную продукцию растут во всем мире. И Украина в этом процессе не составляет исключения, ведь мы интегрированы в мировой рынок. Однако у нас рост цен на "молочку" значительно опережает темпы роста цен на аналогичные товары за рубежом.

Поэтому в наших магазинах стало появляться больше импортных сыров, в частности, польского. А нашего продукта становится все меньше.

"Стоимость украинского сыра практически всегда была выше мировой. Но теперь наш сыр уже ощутимо дороже, чем у наших соседей белорусов и цены вплотную приблизились к уровню РоSSии, куда когда-то поставляли огромные объемы украинского товара", - отмечают специалисты молочной отрасли.

Не поднимать цены на готовую продукцию - значит потерять производство, ведь тогда его рентабельность будет отрицательной, говорят сыроделы. Поэтому они вынуждены поднимать цены на сыр. Ведь растет стоимость энергоносителей и сырья. Следовательно и стоимость произведенного продукта не может оставаться неизменной.

Но в такой ситуации потребитель склоняется к покупке более дешевого продукта. Не беда, что у него немного не такой вкус и химический состав прихрамывает. Сейчас у людей не такие доходы, чтобы перебирать харчами - в буквальном смысле. Таким образом, украинский потребитель привыкает, например, к польским сырам, к их вкусу. И даже если каким-то чудом себестоимость украинского продукта вдруг стала бы меньше, а с ней упали бы и цены на сыр, отучить потребителя от зарубежного сыра уже будет непросто.

"И если в будущем цены даже выровняются, то многие будут уже делать выбор в пользу иностранного продукта. В общем, шансов быстро восстановить производство будет совсем мало, даже если вдруг украинское молоко станет дешевым, а цены на газ упадут в разы", - говорят эксперты.

Уже в текущем месяце, в октябре, операторы рынка намерены поднять цены на сыр еще на 5%. Таким образом, в продаже самый дешевый сыр будет стоить от 220 гривен за килограмм. Конечно, купить продукт по такой цене смогут далеко не все. Неудивительно, что в этом году в августе выпуск сычужного сыра сократился в Украине по сравнению с августом 2020 на 18%, а в сентябре и октябре - падение объемов производства будет еще более ощутимым.

Таким образом, уже через год-два с прилавков украинских магазинов может окончательно исчезнуть украинский сыр. Зато его полностью заменят импортным продуктом.

Напомним, украинцам рассказали, как отличить настоящий сыр от сырного продукта.