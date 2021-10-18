Биткоин к концу октября вырастет до 68 тысяч долларов

Биткоин стремительно растет. Менее трех недель назад он упал до локального минимума – 40 700 гривен, а теперь, спустя совсем немного времени, уже уверенно чувствует себя выше 60-тысячной отметки. Эксперты говорят, что еще до окончания октября он побьет свой исторический рекорд и достигнет 68 тысяч долларов.

По словам главного стратега по криптовалютам компании TomiEx Анжея Ковальчука, такой уверенный рост биткоина дает возможность рынку судить о перспективах других инвестиционных инструментов.

Причем, за истекшие семь дней биткоин, хоть и оказался в группе лидеров по скорости роста, однако в абсолютные лидеры не вышел. Квартет лидеров крипторынка сейчас выглядит так: Polkadot (прибавил 19% за неделю), биткоин (10,5%), эфириум (6%) и XRP (6%.)

На грядущей неделе тенденция роста биткоина сохранится, говорит Анжей Ковальчук. К крупным инвесторам, задающим тон на рынке криптовалюты, присоединятся более мелкие, которых на этапе роста всегда становится больше.

"Причина – в психологии поведения рынка. На падении цен покупки менее активны, но зато, когда рост цены систематический – можно наблюдать массовое присоединение к общей тенденции", – заметил Ковальчук.

Подогревать спрос на криптовалюту будет и рост инфляции. Если население увидит, что ни национальные валюты, ни даже доллар, не могут гарантировать сохранность их сбережений, люди устремятся скупать криптоактивы.

"Фундаментально получается, что повышение спроса на криптовалюту приведет цены к новым рекордам в октябре-ноябре, но ближе к зиме стоит ждать коррекции цен. Причиной будет фактор сезонности… Ближе к завершению года ждем, что состоится фиксация прибыли по текущим покупкам ", – прогнозирует эксперт.

Пол мнению Анжея Ковальчука, сейчас именно биткоин и другие криптовалюты становятся новым золотом, которое манит инвесторов и побуждает их вкладывать свои сбережения в цифровые активы.

"Наша оценка роста биткоина до $68 000 за монету в октябре пока что неизменна", – подытожил Ковальчук.

Напомним, многие эксперты прогнозируют, что уже к концу текущего года биткоин может достигнуть отметки в 100 тысяч долларов и даже превысить ее.