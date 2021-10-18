РоSSия заполнила газом первую нитку "Северного потока - 2"

Газопровод готов к эксплуатации и ждет решения немецкого регулятора.

РоSSия заполнила газом первую нитку "Северного потока - 2"
Фото: Nord Stream 2/Axel Schmidt

Компания Nord Stream 2 заполнила газом первую нитку трубопровода "Северный поток - 2", который проложили по дну Балтийского моря из РоSSии в Германию.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Нить заполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Такого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - заявила компания.

Напомним, что первую нитку построили 11 июня, а начали заполнять газом в начале октября. Вторая нитка также построена и находится на завершающей стадии работ перед вводом в эксплуатацию.

В сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". На рассмотрение этого вопроса у агентства есть четыре месяца.

Проект "Северный поток-2" предусматривает работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС, половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не на полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня 18 млрд кубометров газа.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
ПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на картуПриватБанк изменил максимальное количество переводов с карты на карту
Хлеб в Украине подорожает на четвертьХлеб в Украине подорожает на четверть
Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толкуВиноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку
Украина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEFУкраина получит 21 миллион фунтов кредита от UKEF
Lego перестанет маркировать свои игрушки пометками "для девочек" и "для мальчиков"Lego перестанет маркировать свои игрушки пометками "для девочек" и "для мальчиков"
Блок рекламы


Похожие новости
Дания дала разрешение на запуск "Северного потока-2", Германия требует гарантийДания дала разрешение на запуск "Северного потока-2", Германия требует гарантий
В Дании завершилась прокладка труб "Северного потока-2"В Дании завершилась прокладка труб "Северного потока-2"
Запорожская АЭС поставила первую партию медицинского кислородаЗапорожская АЭС поставила первую партию медицинского кислорода
Газ в Европе подешевел из-за ложных данных о якобы начале работы Северного потока-2Газ в Европе подешевел из-за ложных данных о якобы начале работы Северного потока-2
Оператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой ниткиОператор Северного потока-2 сообщил о начале работ по заполнению газом первой нитки
Украина тестирует первую промышленную систему накопления энергииУкраина тестирует первую промышленную систему накопления энергии
Kamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентратаKamoa Copper отгрузила на экспорт первую партию медного концентрата
В Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка землиВ Украине зарегистрировали первую тысячу соглашений после открытия рынка земли
В Австрии заявили о завершении Северного потока-2 в этом годуВ Австрии заявили о завершении Северного потока-2 в этом году
Энергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭСЭнергоатом ввел в эксплуатацию первую очередь системы технического водоснабжения на ЮУАЭС
Последние новости
Подгружаем последние новости