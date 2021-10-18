РоSSия заполнила газом первую нитку "Северного потока - 2"

Компания Nord Stream 2 заполнила газом первую нитку трубопровода "Северный поток - 2", который проложили по дну Балтийского моря из РоSSии в Германию.

Об этом сообщается на сайте предприятия.

"Нить заполнена так называемым техническим газом в объеме примерно 177 млн кубических метров, что обеспечивает уровень давления 103 бар в газопроводе. Такого давления достаточно, чтобы в дальнейшем начать транспортировку газа", - заявила компания.

Напомним, что первую нитку построили 11 июня, а начали заполнять газом в начале октября. Вторая нитка также построена и находится на завершающей стадии работ перед вводом в эксплуатацию.

В сентябре 2021 года немецкий регулятор Bundesnetzagentur начал процесс сертификации газопровода "Северный поток - 2". На рассмотрение этого вопроса у агентства есть четыре месяца.

Проект "Северный поток-2" предусматривает работу двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. После достройки "Северного потока" РоSSия получила инфраструктуру для транзита газа в Западную Европу полностью в обход Украины.

По правилам газовой директивы ЕС , половина пропускной мощности "Северного потока - 2" должна быть зарезервирована для альтернативных поставщиков. Впрочем, по словам министра энергетики Германа Галущенко, даже если газопровод будет работать не на полную мощность, он может сократить транзит через Украину до критически низкого уровня 18 млрд кубометров газа.

Текущий транзитный контракт между "Газпромом" и "Нафтогазом" действует до конца 2024 года, и он обязывает РоSSию транспортировать через Украину минимум 40 млрд кубометров газа в год.