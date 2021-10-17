Правительство утвердило порядок предоставления господдержки фермерам, которые используют мелиорированные земли
Государство компенсирует 25% расходов.
Кабинет министров Украины на этой неделе утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.
Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.
"Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест", - написал Шмыгаль.
В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн, добавил глава правительства.
Напомним, Верховная Рада в пятницу, 24 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №4046 о государственной помощи молодым фермерам.
Законопроект предусматривает, что фермерским хозяйствам, главы которых имеют возраст до 35 лет включительно, должна предоставляться денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются Кабинетом министров Украины.