Правительство утвердило порядок предоставления господдержки фермерам, которые используют мелиорированные земли

Кабинет министров Украины на этой неделе утвердил порядок предоставления государственной поддержки товаропроизводителям, которые используют мелиорированные земли.

Об этом в соцсети Facebook написал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Государство компенсирует 25% затрат тем агропроизводителям, которые установили или модернизировали системы орошения в своих хозяйствах.

"Модернизация системы орошения земель в южных регионах Украины позволит увеличить их урожайность минимум вдвое, что будет способствовать росту ВВП и созданию новых рабочих мест", - написал Шмыгаль.

В этом году безвозвратная дотация для аграриев по соответствующей программе составит 50 млн грн, добавил глава правительства.

Напомним, Верховная Рада в пятницу, 24 сентября, приняла во втором чтении и в целом законопроект №4046 о государственной помощи молодым фермерам.

Законопроект предусматривает, что фермерским хозяйствам, главы которых имеют возраст до 35 лет включительно, должна предоставляться денежная помощь за счет средств государственного бюджета в размере и порядке, которые утверждаются Кабинетом министров Украины.