Цены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровень

Цены на аренду квартир в Киеве, которые в 2020 году сильно просели из-за эпидемии, в нынешнем году стремительно растут. Они не только вернулись к прежним показателям, но и превысили докризисный уровень, который был в 2019 году.

Цены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровень: на сколько подорожала недвижимость

Так, с января по сентябрь 2021 года средние цены на аренду столичных квартир выросли на 12%. При этом двухкомнатное жилье растет в цене вдвое быстрее, чем однокомнатное.

В среднем, цены на однокомнатные квартиры поднялись на 8%, а двухкомнатные стали дороже в аренде на 16%. На сегодня средняя цена аренды однокомнатной квартиры в Киеве составляет 426 долларов (11,3 тысячи гривен), а средняя стоимость аренды двухкомнатного жилья равна 552 долларам (14,67 тысячи гривнам).

Цены на аренду квартир в Киеве превысили докризисный уровень: на сколько подорожала недвижимость

Такими образом, цены на аренду квартир в Киеве в нынешнем году превысили докризисный уровень 2019 года. Из девяти месяцев года (с января по сентябрь) стоимость аренды киевских квартир уступала показателям 2019 только в трех месяцах: январе, июле и сентябре.

Рекордным по росту стоимости аренды жилья в 2021 году оказался май. Если на старте года, в январе, средняя цена на аренду однокомнатной квартиры составляла 392 доллара (10,4 тысячи гривен), то к маю она выросла до 453 долларов (12 тысяч гривен).

Цена на аренду двухкомнатных квартир особенно интенсивно растет четыре последние месяца. Так, с июня по сентябрь стоимость аренды двухкомнатного жилья выросла на 8% и продолжает расти.

Напомним, эксперты рынка недвижимости прогнозируют, что цены на жилье будут и далее расти из-за роста тарифов на газ. Ведь энергоресурсы, и в частности газ, составляют большую часть себестоимости строительных материалов.


Марченко Любов, Тудей

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