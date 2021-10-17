Магазины АТБ потеснят супермаркеты сети Lidl

На украинский рынок готовится зайти крупная сеть супермаркетов Lidl. Концепция магазинов немецкой компании составит конкуренцию и может серьезно ударить по сети АТБ.

В Украине могут исчезнуть магазины АТБ из-за выхода на рынок немецкой сети Lidl

Сеть супермаркетов Lidl очень популярны в Германии, но в Украине уже есть подобные магазины, которые занимаются продажей продукции по максимально демократичным ценам. Это значит, что распространенная в Украине сеть магазинов АТБ может потерять часть рынка.

Информация о намерении руководства корпорации Schwarz, которая владеет сетью Lidl в Германии, зайти в Украину, опубликована в немецком издании Lebensmittel Zeitung. В материале сказано, что торговый бренд активно работает над получением доли в украинском рынке, для этой цели уже назначен руководитель главного офиса в Украине. Авторы статьи отмечают, что назначенный на новую должность топ-менеджер ранее возглавлял офис корпорации в Польше.

В Украине могут исчезнуть магазины АТБ из-за выхода на рынок немецкой сети Lidl

В Schwarz прекрасно понимают, что их главными конкурентами в Украине будут супермаркеты АТБ. Более того, в компании уверены, что украинская сеть продуктовых магазинов копирует главные концепты Lidl.

На сегодняшний день, сеть магазинов Lidl присутствуют в 32 странах мира. Начиная с 1980 года Schwarz успела открыть около 11 000 торговых точек.

Напомним, в магазинах АТБ обнаружили опасную для здоровья выпечку. Продукция была завезена на территорию Украины из Евросоюза.


Шевченко Лилия, Тудей

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