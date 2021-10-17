Цена на землю в Украине искусственно завышена компьютером

Рынок земли неожиданно натолкнулся на еще одну проблему. Компьютер, который автоматически определяет оценочную стоимость земли, искусственно ее завышает. Причем бывает, что цена на землю завышена в несколько раз.

Цена на землю в Украине искусственно завышена в несколько раз: в чем причина

Как выйти из этой ситуации, в кадастровой службе уже знают.Однако панацея стоит дорого и потребует длительной процедуры. Поэтому, пока приходится корректировать все вручную, а это немного незаконно.

Согласно закону, цена на землю, по которой ее продают на рынке, не должна быть ниже оценочной стоимости земли в том регионе, где она находится. Однако нередко так случается, что автоматическая система искусственно завышает оценочную стоимость земли, причем бывает, что завышает в разы. Конечно, за такие деньги никто землю сейчас не будет покупать. А между тем компьютеру, сгенерировавшему ложную стоимость, ничего не докажешь: он свое дело знает.

Дело в том, что некоторые участки земли продаются очень дорого. В основном это касается земель, которым намерены сменить целевое назначение и не использовать их под агропроизводство, а для других целей. Более всего таких случаев, естественно - в столичном регионе, в пригородах Киева.

Цена на землю в Украине искусственно завышена в несколько раз: в чем причина

"Первые месяцы либерализации оборота земель сельхозназначения обнаружили проблему: оценочная стоимость земель, сгенерированная системой в автоматическом режиме, часто завышена. Результаты анализа показали, что 97% площади отчуждается по цене менее 70 тыс. грн за гектар", - говорит первый заместитель председателя государственной службы Украины по вопросам геодезии, картографии и кадастра Анатолий Мирошниченко.

Например, кусок земли продали за полтора-два миллиона гривен. Ясно, что на этих 2-3 гектарах никто не будет выращивать картошку или сеять рапс. Очевидна эта земля расположена в выгодном месте и ее купили не для сельскохозяйственного использования.

"Но использование этой цены в расчете средних цен на сельскохозяйственную землю в данном регионе существенно исказит ситуацию и создаст проблемы для реальных покупателей", - говорит чиновник Госгеокадастра.

По его словам, есть процедура, которая позволяет исправить такую ошибку в оценочной стоимости земли. Однако эта процедура требует много времени и немало денег. Поэтому сейчас проблему следует как-то решать в "ручном" режиме.

Напомним, в то же время в Украине уже зафиксированы случаи, когда стоимость отчуждаемой земли существенно колебалась не только в большую, но и в меньшую сторону. Так, в Нежинском районе Черниговской области 2 гектара земли продали всего за 630 гривен - по 315 гривен за гектар. В то же время, рекордной по цене на землю пока остается сделка в городе Украинка Киевской области. Там продали небольшой кусок земли по цене 39 миллионов гривен за гектар.


Марченко Любов, Тудей

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