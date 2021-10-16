Виноград в этом году в Украине дал небывалый урожай: аграрии сбиты с толку

В этом году в Украине созрел небывалый урожай винограда. Даже аграрии со стажем не припомнят, чтобы лоза дала так мало гроздей. Говорят, урожай почти в шесть раз хуже того, что можно было ожидать. На виноград повлияли крайне неблагоприятные погодные условия.

В Украине созрел небывалый урожай винограда: аграрии такого не припомнят

В Одесской область, в которой сосредоточено 60% всего отечественного промышленного виноградарства, лоза родила очень скупо. Говорят, такого мизерного урожая здесь не видели давно. Виноградари озадачены. Ведь они заложили в этот урожай все, что требовалось по условиям агротехники, а взамен получили крайне низкую отдачу.

Фермеры, специализирующиеся на виноградарстве, говорят, что ожидали, по крайней мере, вшестеро лучшего урожая.

В Украине созрел небывалый урожай винограда: аграрии такого не припомнят

"Два года засухи привели к тому, что не произошла эмбриональная закладка почек, где-то на уровне 30%. И эти 30%, когда зацвели в этом году, затяжная весна, продолжительные дожди. Вот поэтому в этом году мы почти ничего не собрали - около 5 тонн винограда, когда должны были с этих 3 гектаров собрать около 30 тонн ", - жалуется виноградарь Валентин Джабурия.

Он выращивает в своем хозяйстве 12 сортов столового винограда. Такая история - со всеми сортами. Все дали значительно меньший урожай, чем ожидал фермер.

Конечно, при таких условиях магазины, в которые он и другие виноградари поставляют свою продукцию, недополучат значительную часть поставок. Им придется покупать этот продукт за рубежом. Соответственно, зимние цены на виноград, которые и так заставляют украинцам покупать эту ягоду не гроздьями, а почти поштучно, будут еще выше. И виноград станет еще менее доступным для потребления, чем был в прошлых сезонах.

При этом фермеры предупреждают: засуха становится для южных регионов обыденным явлением. Следовательно и урожайность лозы будет падать.

Напомним, бывалые виноградари советуют любителям, как правильно нужно обрезать виноград осенью, чтобы ожидать от него хорошего урожая в следующем году.


Марченко Любов, Тудей

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