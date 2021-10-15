Биткоин превысил 60 тысяч долларов и готовится побить свой апрельский рекорд

В пятницу, 15 октября, биткоин за один день поднялся более чем на 3 тысячи долларов и уверенно подступает к своему абсолютному рекорду, который был установлен им в апреле.

Биткоин уже превысил 60 тысяч долларов и уверенно поднимается к своему апрельскому рекорду

На вечер пятницы биткоин уверенно пересек отметку в 60 тысяч долларов и стремительно приближается к своему рекорду. Рекордная величина этой криптовалюты была зафиксирована в апреле 2021 на уровне 64 895 000 долларов. Таким образом, если биткоину ничто не помешает, то уже примерно через сутки он может побить свой же абсолютный рекорд.

Такое стремительное восхождение главной криптовалюты, которое наступило после того, как биткоин часть весны и все лето падал вниз – не случайность, а закономерность, говорят аналитики рынка криптовалюты.

Однако рост биткоина подхлестнул еще и слух о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) в ближайшее время одобрит запуск биржевого торгового фонда (ETF) на основе фьючерсных контрактов на BTC.

Биткоин уже превысил 60 тысяч долларов и уверенно поднимается к своему апрельскому рекорду

Комиссия по ценным бумагам и биржам США якобы готова разрешить первому американскому биржевому фонду Bitcoin ETF начать торги. Торги уже должны начаться на следующей неделе.

По словам руководителя исследований и стратегии азиатской криптовалютной биржи AAX Бена Кейслана, ожидается, что в четвертом квартале "произойдет значительный прогресс вокруг ETF для биткоинов в США".

По мнению Бена Кейслана уверенный рывок биткоина выше 60 тысяч долларов – это не случайность, а результат закономерной и длительной работы инвесторов. Несмотря на довольно серьезные гонения, которым подвергся биткоин, они верили в него и не давали главной криптовалюте скатиться в пропасть.

Впрочем, все это, кроме реального роста биткоина пока – на уровне слухов. О том, одобрит ли SEC создание Bitcoin ETF, станет известно уже в ближайшие дни. Аналитики разошлись во мнениях. Одни говорят, что решение будет принято, и биржевой фонд уже вот-вот начнет свою деятельность. Другие утверждают, что в США пока отсутствует регулятивная база, позволяющая принимать такие решения. А значит, процесс сдвинется с места не ранее чем в начале следующего года.

Напомним, по мнению аналитиков биткоин может вырасти уже к концу этого года выше 100 тысяч долларов.


Марченко Любов, Тудей

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