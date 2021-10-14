Минобороны выделило военным почти 3, 7 млрд грн на выплаты

Средства предусмотрены, в частности, для погашения долга по единовременным выплатам, вознаграждения и поощрения личного состава.

Минобороны выделило военным почти 3, 7 млрд грн на выплаты
Фото: mil.gov.ua

Министерство обороны Украины 11 и 12 октября профинансировало военные части и учреждения Вооруженных Сил Украины на общую сумму почти 3,7 млрд гривен.

Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Эти средства предназначены для погашения задолженности по одноразовым дополнительным видам денежного обеспечения военнослужащих Вооруженных Сил, выплаты вознаграждений, поощрение личного состава и тому подобное.

"Из этой суммы для выплаты денежной помощи на оздоровление выделено 1 млрд 810 млн гривен", - говорится в сообщении.

В то же время почти 247 миллионов гривен направлено на выплату вознаграждения за подписание первого контракта и других единовременных выплат.

Для материальной помощи на решение социально-бытовых вопросов военнослужащих перечислены почти 50 миллионов гривен, 195 миллионов гривен на выплату компенсации за поднаем жилья, еще более 82 миллионов гривен предназначены для расчетов с уволенными с военной службы.

Кроме того, для выплаты вознаграждения за участие в ООС по сентябрь 2021 года выделено более 725 миллионов гривен. "А ко Дню защитников и защитниц Украины военнослужащие поощрены более, чем на 641 миллион гривен", - добавили в ведомстве.

Напомним, Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ об обеспечении социальных гарантий военнослужащих и ветеранов войны. Документ предусматривает выплату в полном объеме денежного обеспечения военнослужащих, а также премий ко Дню защитников и защитниц Украины.

Сегодня, 14 октября украинцы отмечают День защитников и защитниц Украины.

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