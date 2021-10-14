В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков ТЭС и ТЭЦ

Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт.

В Украине из-за отсутствия топлива простаивают 20 энергоблоков теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей.

Об этом пишет biz.liga.net со ссылкой на данные Укрэнерго.

Еще 10 энергоблоков ТЭС подали заявки на аварийный ремонт.

Фото: biz.liga.net

Кроме того, согласно данным Укрэнерго, с 4 по 11 октября запасы угля на складах ТЭС уменьшились на 6,5% до 666,6 тыс. тонн.

Также запасы газового угля снизились на 4,7% (до 511 тыс. тонн) и антрацитового - на 12% (до 155,6 тыс. тонн).

В то же время по сравнению с 1 сентября запасы угля на складах ТЭС снизились на 9,7%, а запасы газового угля, наоборот, увеличились на 2,4%.

В соответствии с графиком накопления топлива, утвержденным Минэнерго, на складах ТЭС находится в 3,9 раза меньше угля, чем должно быть по состоянию на 11 октября.

Напомним, в августе Министерство энергетики утвердило новый график накопления угля для теплоэлектростанций и теплоэлектроцентралей до начала отопительного сезона. Он предусматривает, что на середину октября на складах должно быть 3046,4 тыс. тонн угля. Это вдвое больше, чем требовалось раньше. Предварительный план предусматривал 1409,1 тыс. тонн на складах ТЭС.

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