"Слуги" предлагают временно запретить частным компаниям продавать газ по рыночным ценам

В список таких компаний должны войти все газодобывающие, включая "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова , Burisma Holdings Николая Злочевского, предприятия Игоря Коломойского и другие.

В Верховной Раде обсуждается законодательная инициатива о временном запрете частным компаниям продавать газ украинской добычи на бирже по коммерческим ценам.

Об этом заявил глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, передает РБК-Украина.

"Чтобы взять всю добычу украинского газа и временно запретить им продавать, как они сейчас делают, по 45 гривень на энергетической бирже, а продавать по себестоимости с какой-то минимальной наценкой", - сказал Арахамия в эфире телеканала "Украина 24".

Он уточнил, что в список таких компаний должны войти все газодобывающие, включая "ДТЭК Нефтегаз" Рината Ахметова, Burisma Holdings Николая Злочевского, предприятия Игоря Коломойского и другие.

Такой газ можно будет направить для нужд бюджетных организаций, добавил Арахамия.