Печерский суд арестовал Театр юного зрителя на Липках

Печерский суд Киева арестовал Театр юного зрителя на Липках площадью 3528,8 кв. м, запретив реконструкцию и отчуждение здания.

Об этом сообщает "Судовий репортер" со ссылкой на постановление от 27 сентября.

Суд запретил должностным лицам Киевского городского совета или лицам, которые будут действовать от их имени или по их поручению, отчуждать, распоряжаться этим объектом недвижимости, а также проводить любые строительные работы, в том числе реконструкцию помещений. Государственным регистраторам и нотариусам запрещено осуществлять любые регистрационные действия в отношении помещения.

Здание на Липской, 15/17 находится в коммунальной собственности территориальной общины Киева . Постановлением прокурора оно признано вещественным доказательством в уголовном производстве о злоупотреблении служебным положением должностными лицами театрально-зрелищного учреждения культуры "Киевский академический театр юного зрителя на Липках» и Департамента культуры КГГА.

В конце августа победителем конкурса на замещение должности директора-художественного руководителя Театра на Липках был определен Вячеслав Жила. Объявление результатов конкурса и назначение Жилы на должность директора вызвало возмущение коллектива, многочисленные публикации в СМИ , митинги у здания театра и Департамента культуры КГГА. Митингующие, в том числе большинство работников театра, указывали на незаконность конкурса, грубые нарушения законодательства во время его проведения.

Согласно решению общего собрания трудового коллектива театра от 25 августа, претенденту Жиле было выражено недоверие, потому что его кандидатура не соответствует профессиональным и морально-этическим требованиям: нет режиссерского образования и профессионального опыта постановок спектаклей для детской и подростковой молодежи.

В одном из постов в рамках флешмоба #HelpТЮГ было сказано, что директор-художественный руководитель театра "Актер" Вячеслав Вячеславович Жила известен своими секс-скандалами и театральными проектами, где он предлагает актрисам играть на сцене топлесс, имитировать секс и использовать игрушки для взрослых, в соцсетях есть факты харасмента с его личными предложениями или требованиями к претендентам относительно обнажения, имитирования половых актов на сцене за деньги и прохождения кастингов на такие роли.

Коллектив театра приводил информацию, что новоизбранный директор приговором Деснянского суда Киева от 27.11.2006 был осужден на 5 лет лишения свободы и освобожден от отбывания наказания с испытательным сроком 2 года. Жиле инкриминировали угрозы убийством, самовольное присвоение властных полномочий, кражу документов, мошенничество, похищение человека и тому подобное.

Работники Театра юного зрителя указывали на формальность проведения конкурса, поскольку руководитель Департамента культуры КГГА якобы сообщил о результатах еще до проведения.

Противники нового директора считают, что целью его избрания является именно завладение зданием театра в центре Киева под предлогом реконструкции, о которой Жила уже заявил, говоря, что договорился с инвесторами и застройщиками.

Факт умысла на завладение помещением театра под предлогом реконструкции якобы подтверждается также тем, что Киевский городской совет утвердил перечень из 119 объектов культурного наследия столицы XIX-XX века, на проведение реконструкции и капитального ремонта которых вводится мораторий, среди которых здания Театра нет.

В свою очередь, глава Департамента культуры КГГА Яна Баринова заверяла, что на нее оказывалось давление с требованием оставить в должности предыдущего руководителя театра Виктора Гирича, который выполнял эту работу 30 лет. Она также отмечала, что не влияет на ход и результаты конкурсов.