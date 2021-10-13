В августе банки выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму, - НБУ

В августе украинские банки выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом с декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам опроса банков по ипотечному кредитованию.

"За первые восемь месяцев года выдано почти 6,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 5,2 млрд грн. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, рост составил 2,2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном выражении", - сказано в сообщении.

Фото: НБУ

По данным НБУ, рынок вторичной недвижимости продолжает удерживать уверенное лидерство: на него приходится более 90% всех новых кредитов как в количественном, так и в денежном измерениях.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила 15,9% на первичном и 13,6% на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 в. п. и на 0,4 в. п., констатируют в Нацбанке.

При этом пять наиболее активных банков заключили 89% новых сделок.

Как ранее сообщали в НБУ, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. За первые семь месяцев года банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.