В августе банки выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму, - НБУ

Более 90% кредитов приходится на вторичное жилье.

В августе банки выдали ипотечных кредитов на рекордную сумму, - НБУ
Фото: Макс Левин

В августе украинские банки выдали 944 ипотечных кредита на общую сумму 830,1 млн грн. Это является лучшим результатом с декабря 2018 года.

Об этом сообщает пресс-служба Национального банка Украины по результатам опроса банков по ипотечному кредитованию.

"За первые восемь месяцев года выдано почти 6,6 тысяч ипотечных кредитов на общую сумму более 5,2 млрд грн. Если сравнить с аналогичным периодом 2020 года, рост составил 2,2 раза по количеству договоров и почти в три раза в денежном выражении", - сказано в сообщении.

Фото: НБУ

По данным НБУ, рынок вторичной недвижимости продолжает удерживать уверенное лидерство: на него приходится более 90% всех новых кредитов как в количественном, так и в денежном измерениях.

Средневзвешенная эффективная ставка ипотечного кредита составила 15,9% на первичном и 13,6% на вторичном рынке. С начала года ставки снизились соответственно на 1,0 в. п. и на 0,4 в. п., констатируют в Нацбанке.

При этом пять наиболее активных банков заключили 89% новых сделок.

Как ранее сообщали в НБУ, в июле банки выдали 974 ипотечных кредита на общую сумму 773,2 млн грн. За первые семь месяцев года банки выдали новых ипотечных кредитов на сумму более 4,4 млрд гривен.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Биткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальшеБиткоин восстанавливается и приблизился к $55 тысячам: что будет дальше
Нафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривныНафтогаз предлагает ОСМД газ для отопления квартир по 44 гривны
Рада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 годаРада дала компаниям время на раскрытие владельцев до июля 2022 года
Мошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллионаМошенники псевдофинансовой компании обманули граждан на 2,7 миллиона
Всемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 годВсемирный банк улучшил прогноз роста экономики Украины на 2022 год
Блок рекламы


Похожие новости
Центробанки должны быть готовы ужесточить монетарную политику. Возможно придется действовать быстро — МВФЦентробанки должны быть готовы ужесточить монетарную политику. Возможно придется действовать быстро — МВФ
Глава НБУ рассказал, что, кроме учетной ставки, влияет на стоимость кредитовГлава НБУ рассказал, что, кроме учетной ставки, влияет на стоимость кредитов
В НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитовВ НБУ считают, что банки должны выдавать розничные кредиты не только за счет депозитов
Госдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиардаГосдолг Украины сократился. В августе он составил $92,53 миллиарда
Банки усилят надзор по счетам клиентов в инвалютеБанки усилят надзор по счетам клиентов в инвалюте
Система электронных платежей НБУ перейдет на круглосуточный режим в августе 2022 годаСистема электронных платежей НБУ перейдет на круглосуточный режим в августе 2022 года
Минобороны: проект бюджета-2022 предусматривает рекордную сумму на безопасность и оборонуМинобороны: проект бюджета-2022 предусматривает рекордную сумму на безопасность и оборону
Госбанки за второй квартал получили прибыль в три раза больше, чем за первый кварталГосбанки за второй квартал получили прибыль в три раза больше, чем за первый квартал
Банки в Украине изменили условия депозитов для гражданБанки в Украине изменили условия депозитов для граждан
В BIS призвали центробанки ускорить разработку CBDCВ BIS призвали центробанки ускорить разработку CBDC
Последние новости
Подгружаем последние новости