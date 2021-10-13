Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ до конца 2021-го, - JP Morgan

Аналитики допускают выплату меньшей суммы.

Украина может получить транш в $1,4 млрд МВФ до конца 2021-го, - JP Morgan
Фото: hyser.com.ua

Украина может получить транш Международного валютного фонда в октябре-декабре 2021 года в размере примерно 1,4 млрд долларов США.

Об этом сообщает JP Morgan в октябрьских материалах EMEA EM Emerging Markets Research, которыми располагает агентство "Интерфакс-Украина".

"Мы считаем, что МВФ выплатит транш в $1,4 млрд в четвертом квартале 2021 года, но рассматривает возможный диапазон этой суммы от $1 млрд до $ 1,5 млрд", - отметили аналитики JP Morgan.

Однако, как отмечается, учитывая распределение SDR, Фонд может выплатить меньшую сумму.

Аналитики также считают, что Национальный банк продолжит тренд на повышение учетной ставки и уже в январе-марте 2022 года она увеличится с нынешних 8,5% годовых до 9%, во втором квартале - до 9,25%, в четвертом - до 9,5%.

По прогнозу роста украинской экономики JP Morgan не внес изменения в свои апрельские оценки и ожидает роста реального ВВП Украины в 2021 году на 4,5%, в 2022 году - на 5%.

В то же время JP Morgan повысил прогноз среднегодовой инфляции в Украине до 9,2% в 2021 году по сравнению с апрельскими ожиданиями на уровне 9%, а в 2022 году - до 7,8% по сравнению с 7,3%. Аналитики считают, что к концу этого года инфляция составит 9,5%, а в конце 2022 года - 8%.

Как ожидает JP Morgan, курс гривны в среднем за 2021 год выйдет на показатель 27,4 грн/$, а в конце года будет на уровне 27,5 грн/$. В то же время в 2022 году его аналитики ожидают девальвацию до 27,9 грн/$, на конец следующего года - 28,5 грн/$.

Дефицит платежного баланса в 2021 году ожидается на уровне 1,6% ВВП, а в следующем - 2,3% ВВП. Дефицит государственного бюджета Украины по итогам 2021 года JP Morgan прогнозирует на уровне 3,9%, в 2022 году - 3,2%.

Как сообщалось, МВФ в октябрьском прогнозе WEO ухудшил оценку роста ВВП Украины в 2021 году до 3,5% с 4% в апрельском прогнозе.

В 2020 году украинская экономика упала на 4% при среднегодовой инфляции 2,7%. В 2021 году Министерство экономики ожидает рост на 4,1% ВВП, Национальный банк Украины прогнозирует 3,8% ВВП.

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